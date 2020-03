Disney+ salta a l’arena de l’‘streaming’ espanyol

L’arribada de Disney+ a Espanya era el gran esdeveniment de l’any en el sector de les plataformes de streaming. Les circumstàncies han fet que Disney+, disponible a partir de dimarts, comenci a operar quan la població es troba confinada a causa del coronavirus i els recursos per accedir a continguts online són més demandats que mai. El nou servei, que es postula com a principal competidor de Netflix, aterra amb un catàleg que inclou 500 pel·lícules, 300 sèries i 25 produccions originals i que té com a objectiu captivar el públic familiar, ara especialment necessitat de distraccions.

Durant el mes previ al llançament i fins demà, 23 de març, Disney+ ha ofert els seus serveis per un preu anual de 59,99 euros (l’equivalent a 5 euros mensuals). Un cop passada aquesta oferta inicial, la plataforma de streaming sortirà al mercat espanyol amb una tarifa anual de 69,99 euros (o bé de 6,99 euros al mes), un preu per sota del de Netflix, que en la seva versió més barata costa 7,99 euros mensuals, o el de la HBO (8,99 euros mensuals). Amb la tarifa definitiva, Disney+ inclou una setmana de prova gratis.

Un ídol anomenat Baby Yoda

El mascaró de proa de la nova plataforma és sens dubte The mandalorian, la primera sèrie d’acció de l’univers de La guerra de les galàxies, una de les moltes potes que s’amaguen sota el paraigua de The Walt Disney Company. Estructurada amb una primera temporada de vuit episodis de mitja hora (tot i que ja ha renovat per a una segona entrega), la nova aventura espacial és un western galàctic. La ficció, escrita i dirigida per Jon Favreau, se centra en un caçarecompenses emmascarat (Pedro Pascal) que es veurà forçat a canviar la seva vida quan es creui amb Baby Yoda. Aquest personatge s’ha convertit en l’emblema de la sèrie i serà una de les grans fonts d’ingressos de Disney a través del marxandatge, com va deixar clar la companyia a l’última Fira de la Joguina de Nova York, on va presentar el catàleg de productes inspirats en la ficció.

The mandalorian es podrà veure a Europa quan ja s’ha emès sencera als Estats Units, on el servei va començar a funcionar el 12 de novembre amb un nombre inicial de 10 milions de subscriptors. Tot i la pressió de la pirateria - la sèrie s’ha pogut descarregar il·legalment des del dia de la seva estrena-, Disney+ ha decidit mantenir la política d’emissió setmanal que ha dut a terme al mercat nord-americà i, per tant, cada divendres al matí hi haurà un nou capítol, amb l’excepció dels dos primers, que estaran disponibles des del moment del llançament del servei. Disney confia que l’atractiu de The mandalorian sigui suficient perquè els espectadors espanyols se subscriguin al seu servei i no decideixin tirar pel dret i descarregar-se tota la sèrie completa.

Per publicitar la nova plataforma a Europa, Disney ha arribat a acords amb televisions convencionals per oferir el primer episodi de The mandalorian en obert, un gran anunci en prime time previ al llançament. En el cas d’Espanya, l’emissió de divendres a Cuatro va obtenir un 9,1% de share i va ser seguida per 1,8 milions d’espectadors, una xifra que va convertir la sèrie en la tercera opció de la franja. Més enllà de l’associació amb Mediaset, l’altra branca de l’aterratge de Disney+ a Espanya és l’aliança amb Movistar. Gràcies a l’acord entre les dues empreses, Disney+ estarà inclòs en els diversos paquets Fusión sense augment de preu. D’aquesta manera, els clients que tinguin contractades modalitats com Fusión Selección Plus Ficción, Fusión Total i Fusión Total Plus podran accedir als continguts del nou servei. A més, a partir del 4 d’abril els clients que tinguin contractat el paquet Cine podran accedir a Disney+ durant sis mesos sense increment de preu.

Hulu: el pas següent?

Amb un catàleg que inclou des de pel·lícules clàssiques de Disney fins a títols de Pixar, produccions de Marvel i National Geographic, la nova plataforma està pensada per a tots els públics. La necessitat que les produccions pròpies s’ajustin a aquest criteri ha provocat alguns moviments polèmics, com ara la decisió de prescindir de la sèrie Con amor, Simon -centrada en un adolescent homosexual- o aturar la producció del reboot de Lizzie McGuire. La revista Variety assenyalava que, tot i que els responsables de programació de Disney+ siguin progressistes, les seves tries han de respondre a la imatge de marca que es vol projectar: “Neta, lleugera i gairebé sempre asexual”.

Disney+ no és l’única plataforma per streaming de la qual és propietària The Walt Disney Company. Un dels tentacles de la companyia és Hulu, un servei de continguts a la carta que ha fabricat èxits com ara The handmaid’s tale i que actualment ofereix sèries com ara l’adaptació d’ Alta fidelitat, que a Espanya no es pot veure en cap plataforma. És a aquest servei, pensat per al públic adult, on ha anat a parar Con amor, Simon. Després que Disney comprés Fox, també estaran disponibles a Hulu les principals ficcions, tant noves com antigues, del segell FX, com ara American horror story, Sons of anarchy i Nip/Tuck.

Amb una línia tan definida, Disney no amaga que el pas següent de la seva estratègia internacional és el llançament de Hulu, un servei que als Estats Units està disponible des del 2007 i que ja està consolidat. Bob Iger, actual president de Disney, reconeixia aquest febrer que el salt de Hulu a Europa es produiria el 2021, i apuntava així la data del penúltim assalt en la guerra de l’ streaming.

Un cop d'ull a l'oferta de Disney+

'Star Wars: The clone wars', el plançó animat de 'La guerra de les galàxies'