Esforços de saltimbanqui per no donar la notícia

260x366

De vegades, la realitat comet la insolència de no ajustar-se als relats que els diaris han dissenyat amb tossuderia pertinaç. La caverna ha determinat que el nomenament de Dolores Delgado com a fiscal general era una atrocitat que el Consell General del Poder Judicial havia de tombar. No ho ha fet. Ha remugat, ha serrat les dents, hi ha posat molt mala cara, però ha expedit el plàcet. Doncs bé, La Razón, en comptes d'explicar-ho, titulava "Rebuig històric del CGPJ a Delgado com a fiscal general", un titular que suggereix la suspensió de la seva candidatura. A El Mundo titulen «Fort rebuig en el CGPJ a Delgado per la seva "parcialitat"», on també es dona a entendre que han tombat la proposta de Sánchez.

Què hi falta, en aquests dos titulars? Doncs el verb clau, el que dona la notícia, o sigui, els fets. En aquesta ocasió, el verb és avalar i, efectivament, avala apareix a la resta de capçaleres. El País, La Vanguardia, El Periódico, l'ARA... escriuen que l'òrgan judicial ha emès el seu veredicte "dividit" o "a contracor", però no amaguen el resultat del partit. Delgado passa ronda, sorry. Fins i tot l' Abc, al qual ja podem imaginar l'alegria que li causava la notícia, titulava un "Per imperatiu legal" que, almenys, consignava el fet bàsic de l'assumpte: que Sánchez havia pogut fer que la seva candidata sobrevisqués al filtre del CGPJ. (Un Consell, per cert, del qual tampoc no cal exagerar la cara de sorpresa per la seva divisió interna, si tenim en compte que el PSOE i el PP tenen la paella pel mànec a l'hora de fer-hi els nomenaments).

Seguint la mateixa regla de tres, El Mundo i La Razón podrien titular coses del tipus "Ciutadans multiplica el seu suport electoral" a la propera patacada del partit taronja, només amagant que multiplica els vots per 0,5. Tot el que faci falta per no donar la notícia.