Dominic West serà el príncep Carles a 'The Crown'

Dominic West serà el príncep Carles en la seva etapa adulta durant les temporades 5 i 6 de The Crown. L'actor anglès, de 51 anys, té una àmplia carrera televisiva, en què destaca sobretot els seus papers protagonistes a la policial The wire i també a The affair, una interpretació que va guanyar el Globus d'Or. West prendrà el relleu de Josh O'Connor, de 30 anys, que ha interpretat la versió jove de l'hereu al tron britànic en la tercera temporada i en la quarta, pendent d'emissió, en què tindrà lloc el casament entre Carles i Diana.

A la quarta temporada –que Netflix estrenarà el 15 de novembre–, O'Connor mostrarà els inicis de la seva relació amb Diana, interpretada per Emma Corrin en la seva primera etapa. En les temporades posteriors West compartirà escena amb Elizabeth Debicki, que donarà a conèixer la Diana més rebel i enfrontada amb la casa reial anglesa. Per l'etapa que li tocarà cobrir, West haurà d'interpretar trams tan importants com el divorci de Carles i Diana i fins i tot la mort de Lady Di. West, que feia d'adúlter a The affair, haurà de fer servir la seva experiència en aquest sentit novament a The Crown, on la història extraconjugal de Carles i Camilla Parker Bowles tindrà un pes important.