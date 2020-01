'Élite' renova per a una quarta i cinquena temporades

Els alumnes de l'escola d'elit Las Encinas tenen corda per estona. Segons avança Bluper, Netflix ha renovat el seu èxit adolescent Élite per a dues temporades més, cosa que farà que la ficció sumi una quarta i una cinquena entregues. La sèrie creada per Carlos Montero i Darío Madrona se centra en les històries d'un grup d'estudiants d'una escola privada per a fills de famílies benestants. La primera temporada començava amb l'arribada de tres alumnes sense recursos provinents d'un altre centre.

Segons Netflix, Élite és una de les seves ficcions espanyoles més populars, tant a Espanya com arreu del món, i en les quatre primeres setmanes després de l'estrenar la van veure 20 milions de famílies. La tercera entrega de la sèrie estarà disponible a la plataforma per streaming a partir del 3 de març i la seva principal novetat serà la incorporació dels actors Sergio Momo i Leïti Sène, aquest últim conegut pel públic català perquè va participar a Benvinguts a la família.