Engega RAB, una nova ràdio online per als catalans a Amèrica

Es calcula que més de 150.000 catalans viuen a Amèrica i hi ha més de mig milió de fills, nets i besnets de catalans. Des de demà dimecres tindran una nova via per estar connectats a la seva cultura d'origen, a través de Ràdio Amèrica Barcelona, segons pot avançar l'ARA. Es tracta d'una emissora per internet que tindrà estudis a Barcelona i en cinc capitals americanes: Montevideo, Buenos Aires, Santiago de Xile, Quito i Ciutat de Mèxic. Emetrà les 24 hores del dia (a través de la web www.rab.cat) i ja d'entrada es podrà escoltar a través d'una aplicació pròpia, un skill d'Alexa i accés a través de les plataformes de ràdio online més conegudes com Simple Radio i TuneIn. A més, les webs dels casals i entitats catalanes presents al continent –es calcula que n'hi ha mig centenar– incorporaran un widget a través del qual poder escoltar aquesta nova oferta.

Entre els impulsors de RAB Ràdio hi ha els responsables de la revista Esguard. El seu editor, Germà Capdevila, n'explica el sentit: "Els catalans que viuen a Europa acostumen a seguir les ràdios catalanes a través d'internet. Però els d'Amèrica, per la diferència horària i per la distància, no segueixen el dia a dia de Catalunya amb detall, i de vegades els falta el context". La intenció, per tant, "és acostar aquests catalans de la diàspora a la llengua, la cultura i l'actualitat del país". Però el públic no és només el nascut a Catalunya i trasplantat a Amèrica: "Ens dirigim als membres dels casals catalans d'Amèrica, però sobretot als descendents de catalans que potser no mantenen el contacte però s'estimen la música catalana i el Barça", detalla Capdevila.

Segons relata l'editor, un dels avantatges de llançar una emissora així al 2020 és la facilitat amb què la pots donar a conèixer al gran públic potencial, gràcies als anuncis geolocalitzats de les xarxes socials. Per exemple, pots inserir anuncis econòmics entre els usuaris de Facebook que són a l'Equador, però tenen el Facebook en català.

Roger Codina, conegut per formar part de l'equip d' Adolescents.cat, serà l'encarregat de coordinar els continguts d'aquesta emissora que, fonamentalment, serà musical i estarà esquitxada de píndoles informatives de temàtica cultural, social i esportiva. Hi haurà també programes i un dels plats forts és la incorporació a la graella de L'hora catalana, un programa que s'emet a Buenos Aires des del 1928 i que, després d'algunes etapes de mudances d'emissora, ara arriba a aquesta nova ràdio. L'espai és conduït actualment per Manuel Rusell i Ramon Avellana. Les sardanes també hi tindran un espai, de la mà de Catalunya sardanista, un espai de Josep Ribera, referent en aquest camp gràcies a la seva feina a la ràdio de Palafolls. Les entrevistes de la revista Esguard tindran també versió radiofònica, amb Les converses de l'Esguard. Precisament, una entrevista amb el conseller d'Afers Exteriors, Alfred Bosch, marca l'arrencada de les emissions en proves d'aquesta nova Ràdio Amèrica Barcelona.