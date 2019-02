Enric Borràs, nou director de l’ARA Balears

El periodista Enric Borràs és el nou director del diari ARA Balears, en substitució d’Aina Vives i després que hagi exercit de director adjunt des del mes d’octubre. La tasca de Borràs en aquests últims mesos, en el sentit de donar un nou impuls tant a l’edició digital del diari com a la de paper dels caps de setmana, ha estat reconeguda pel consell editorial, que ha ratificat el seu nomenament com a director.

“Tinc clar que una publicació periòdica en paper i un digital potent, progressista i en català són imprescindibles a les Balears. En el context actual, el periodisme compromès és més necessari que mai”, va escriure Enric Borràs ahir en una carta que va dirigir als socis, als subscriptors i als lectors de l’ARA Balears.

Enric Borràs Abelló (Barcelona, 1980), llicenciat en periodisme per la Universitat Pompeu Fabra i en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona, ha exercit de periodista a Mallorca durant una part significativa de la seva trajectòria, cosa que li ha donat un coneixement profund de la realitat política i social illenca. Després de treballar en mitjans com VilaWeb i El Punt, a Barcelona, el 2009 s’incorpora com a redactor al diari dBalears, una feina que simultanieja amb la corresponsalia a les Illes Balears del diari ARA, des del moment del seu naixement, l’any 2010. Dos anys després, amb la fundació de l’ARA Balears, Borràs va formar part de l’equip periodístic inicial d’aquest mitjà, en el qual va ser responsable de la versió digital i de les xarxes socials, a més de redactor de notícies i reportatges de política i societat. Des del 2014 fins al mes d’octubre passat, va treballar a l’ARA, on va ser responsable de xarxes socials i membre de l’equip de portadistes de l’edició digital, per després passar a ocupar-se de tribunals, successos i seguretat informàtica a la secció de Societat.

Borràs, amb una àmplia experiència en periodisme digital, explica que “les característiques de l’ARA Balears el converteixen en un laboratori únic en què es poden explorar les possibilitats del futur del periodisme en un moment de transició, aprofitant molt més a fons les possibilitats d’internet”.