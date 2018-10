Enterrar Franco a la Sagrada Família (o a Almendralejo)

'El Español' fa la presumpta notícia titulada "Demanen que Franco sigui enterrat a la Sagrada Família: «Barcelona sempre el va adorar »". Hum... ¿quin és el subjecte de la frase? Qui ho demana? En realitat, ningú. Algun graciós ha obert un Change.org i unes 5.000 persones, en el moment de publicar el tema, hi van fer clic. No estem gaire lluny de fer una piulada enginyosa, que te la retuitegi algú amb molts seguidors i es faci viral: un esbravament impulsat per la comoditat del clic. Ui, sí, les revolucions del Change.org: espera, que aquest coixí del sofà em molesta.

A partir d'aquí, però, molts mitjans han amplificat la gracieta –promoguda per algú que a la plataforma de campanyes virtuals firma amb la foto d'un dels membres de l'Equipo A–, de manera que ja són 110.000 signatures les que ha recollit l'assumpte. La proposta, com és obvi, no té cap mena de recorregut, ni resulta vinculant. Però al final es converteix en un tema dels que arrosseguen i veig que ni tan sols l'ARA se n'ha pogut sostreure, tot i que com a mínim sí que identifica correctament al títol que no és una petició formal: "Obren un Change.org per demanar d'enterrar Franco a la Sagrada Família". No nego que el fet que 110.000 ànimes facin clic a una petició 'boutade' com aquesta no tingui (un petit) interès informatiu. Però, al final, es tracta d'una broma amplificada pels mitjans, que són els que en realitat acaben generant que milers de persones coneguin l'absurda iniciativa –que no busca l'efectiu trasllat de les despulles del dictador, sinó senzillament denigrar el catalanisme– i s'hi abonin.

Crec que els mitjans prestem en general massa atenció a Change.org. La seva efectivitat a l'hora d'aconseguir canvis rellevants em sembla discutible, la seva representativitat és dubtosa i, en tot cas, resulta una eina de creació de relat fàcilment manipulable.