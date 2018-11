Amagant enquestes incòmodes sota la catifa

260x366 " "

Amb les enquestes pròpies, no hi ha problema. Per una estranyíssima conjunció astral, sempre validen les tesis editorials de cada capçalera. Amb les alienes, però, cal fer una mica de cocció. Bàsicament, fer ben grosses les que convenen i minimitzar, o amagar sota la catifa, la resta. Vegem-ne un cas evident.

Després d’uns quants sondejos del CEO en què el no a la independència s’imposava al sí, al maig es va girar la truita. Va ser el moment en què, misteriosament, ‘La Vanguardia’ i ‘El Periódico’ van començar a interessar-se menys per l’enquesta de la Generalitat. El diari de Godó va titular aleshores –en un subtítol d’un mòdul discret de portada– “El vot contrari a la secessió es desmobilitza, segons el CEO”, mentre que el de Zeta optava per “El vot secessionista es reforça, segons el CEO”. En tots dos casos, es feien servir formulacions recargolades i indirectes. I, el que és més greu, el lector no tenia manera de saber que no és només que els partidaris de la independència cresquessin, sinó que assolien la majoria. Només 'El Punt Avui' i l'ARA ho deien explícitament.

Aquest dissabte s’ha publicat el quart Baròmetre consecutiu en el qual la victòria és del sí. En aquest cas, a ‘El Periódico’ ja ni tan sols hi ha cap referència en portada. L’usuari de Twitter @modernetdemerda els feia pujar els colors recordant un parell d’ocasions –quan era el no qui guanyava– en què el sondeig obria la primera pàgina, a cinc columnes. A ‘La Vanguardia’, mentrestant, sí que en parlen, però amb un titular ben murri: “ERC consolida l’avantatge i podria triar majoria, segons el CEO”. És una manera (relativament) subtil d’empènyer cap a la dissolució del govern independentista en favor d’un pacte d’esquerres. Aquesta coalició inclouria pactar amb un dels partits que va aprovar el 155, però, ei, que la demoscòpia no espatlli un bon titular.