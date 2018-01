Esquivar els delictes d'odi és fàcil ('pregúnteme cómo')

260x366 Federico Jiménez Losantos Federico Jiménez Losantos

Un dels dos trucs per esquivar les denúncies per delicte d'incitació a l'odi de l'unionisme és aprofitar que el Codi Penal es refereix als atacs per raó d'opció religiosa, sexual o ètnica. Com que els independentistes no encaixen en cap d'aquestes categories, hi ha barra lliure per menystenir-los com a comunitat. 'El Mundo' publica aquest inici d'article de Federico Jiménez Losantos, que deixo en VO: "Ayer, mientras el tractorio que gracias a los podemitas preside el Parlamento catalán cobardeaba en tablas y acreditaba en un discurso de flatulencia digna de Méndez el formidable valor pedagógico de la cárcel". El columnista conclou: "Podemos y la ETA están con los golpistas de Tractoria. La mayoría de los españoles estamos encantados con Leonor". De la futura reina en destacava "el encanto, el candor, la belleza", la qual cosa era inquietantment 'creepy'. L'assimilació de dos milions de votants a analfabets amb boina i tractor és un menysteniment obvi. Una reducció així que s'apliqués a musulmans, homosexuals o jueus (per esmentar els tres supòsits) mereixeria, com a mínim, un toc d'atenció. (Bé, la caverna està aconseguint que la islamofòbia cada cop estigui més naturalitzada.)

Els deia al principi que l'unionisme té dos trucs per esquivar les denúncies. El segon, esclar, és formar part de la Gran Amalgama Estatal. És a dir, aquell magma on la separació de poders és només formal i que inclou, entre d'altres, la fiscalia, els mitjans de comunicació i, esclar, la Corona.

Àlbum de titulars

