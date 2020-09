Els concursants d'Eurovisió Júnior actuaran des dels seus països

Eurovisió Júnior, la versió infantil del festival de la cançó europeu, tira endavant amb l'edició del 2020, que tindrà lloc el 29 de novembre. Però s'ha vist obligat a canviar el format tradicional per respectar les normes de seguretat sanitàries pel covid. Segons ha anunciat avui la Unió Europea de Radiodifusió (UER), en aquesta ocasió els artistes actuaran des dels seus països en comptes de fer-ho en un mateix espai, com és habitual.

El festival, en el qual participen tretze països, s'emetrà en directe des d'un plató de televisió de Varsòvia on només hi haurà els presentadors i l'equip tècnic. Els artistes, en canvi, actuaran des d'un estudi situat als seus països. L'organització assegura que els països i les televisions participants utilitzaran escenaris i elements tècnics semblants per gravar l'actuació dels artistes. En el cas d'Espanya, encara no se sap qui en serà el representant.

Mentre Eurovisió Júnior ha trobat un format alternatiu per poder tirar endavant, la versió adulta del certamen encara rumia com com es farà l'edició del 2021. Fa tres setmanes l'organització va apuntar la possibilitat que el festival se celebrés a porta tancada.