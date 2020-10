Filmin estrena 'Helvetica', una intriga política al cor del poder suís

ʺD’aquí deu minuts, el teu pare serà mortʺ. Amb aquesta amenaça telefònica engega l’aventura de la Tina, una dona d’origen kosovar que es guanya la vida com a personal de neteja al Palau Federal de Suïssa. La seva posició la situarà al centre d’una trama geopolítica plena de ramificacions, amb la presidenta del país, Kathy Kunz, a l’ull també de l’huracà arran d’un intercanvi perillós: està disposada a cedir un arsenal de bombes il·legals a canvi d’uns ostatges que hi ha retinguts al Iemen. Així es presenta Helvetica, la sèrie de la cadena suïssa RTS que arriba aquest dimarts a Espanya de la mà de Filmin.

Dirigida per Romain Graf, creador també de Station Horizon, aquest thriller explora també l’impacte personal en les grans conspiracions internacionals. I també aborda l’espinós afer dels abusos sexuals, quan l’altra part no s’hi reconeix en el paper d’agressor. Helvetica està interpretada per Flonja Kodheli, Ursina Lardi, Roland Vouilloz, Cun Lajci, Lisa Chapuisat i Arben Bajraktaraj.