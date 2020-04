260x364 Frivolitats flatulentes amb el coronavirus per pescar un grapat de clics Frivolitats flatulentes amb el coronavirus per pescar un grapat de clics

"El coronavirus podria estar escampant-se pel planeta a través dels pets, diuen els doctors". Aquest flatulent titular del Daily Star és una peça més per afegir a l’àlbum de pescaclics sense escrúpols. Per començar, "els doctors" de l’encapçalament es transformen en un sol metge dins del text. I aquest metge explica que perquè la transmissió fos possible, el portador del virus no hauria de dur pantalons i el futur contagiat hauria de tenir el nas molt a la vora de... bé, molt a la vora. És la clàssica banalització de la ciència en nom del clic. La notícia té una dada realment rellevant: han trobat restes del virus en matèria fecal. A partir d’aquí, tota la derivada dels pets –i titular-ho com si la via d’expansió del covid-19 fos aquesta– és un insult a la intel·ligència del lector.

La calculadora

"Coronavirus: eliminar el ministeri d’Igualtat permetria comprar gairebé 61.000 respiradors". És una peça que llegeixo a la web basca Ikusle. Fan una regla de tres bastant senzilla: si cada respirador costa 2.954,82 euros i el ministeri de Montero gasta 180 milions anuals, surten 60.917 respiradors. Quan fan el càlcul, hi deixen anar la frase "un ministeri inútil ara mateix com és el d’Igualtat". Tenint en compte que el 2019 va acabar amb la xifra més alta d’assassinats masclistes –55– des del 2015, s’ha de tenir bastanta barra per escriure una frase així. Aquest tipus de mitjans no solen fer mai la divisió, per exemple, amb els 8.537 milions d’euros que costa (nominalment) el ministeri de Defensa, que ens podrien procurar 2.889.177 respiradors. Amb zero civils espanyols morts per conflictes bèl·lics el 2019, podem parlar de la utilitat d’aquesta institució. Quants Ifema civils es podrien construir?