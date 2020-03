Itàlia posa en marxa un pla d'ajuda als mitjans de comunicació

El consum dels mitjans de comunicació ha crescut notablement per la crisi del coronavirus, però la publicitat s’ha desplomat, ja que molts dels productes que podrien anunciar senzillament no estan a la venda. Per pal·liar aquest efecte i afermar el sistema mediàtic, el govern italià ha aprovat un paquet de mesures de suport, entre les quals hi ha aplicar la desgravació del 30% en la publicitat que es contracti. A més, s’ha considerat la premsa com a bé essencial, de manera que els quioscos són dels pocs negocis que tenen permís per obrir. A més, s’ha decidit aplicar-los un estímul de 4.000 euros en desgravacions per fer front a les despeses derivades d’estar oberts.

Segons càlculs de la Federació Italiana d’Editors de Diaris (FIEG, per les seves sigles en italià), recollits per El País, es tem que la publicitat es desplomi entre el 25% i el 30% en la primera meitat de l’any. El director general de l’entitat, Fabrizio Carotti, considera que caldria una inversió del govern d’entre 60 i 80 milions d’euros.