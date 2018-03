Jesús Cintora s'incorpora a La Sexta

260x366 Jesús Cintora / CONCHA GONZALO / ATRESMEDIA Jesús Cintora / CONCHA GONZALO / ATRESMEDIA

Jesús Cintora prepara un programa a La Sexta. El grup Atresmedia ha anunciat aquest dijous el fitxatge del periodista, que havia estat vinculat a Mediaset des del 2011 i que ara fa el salt a la competència per "reforçar la seva aposta per la informació i el seu gran equip de periodistes". Abans no s'estreni el seu nou projecte, del qual encara no es coneixen més detalls, Cintora col·laborarà com a tertulià en altres espais de La Sexta.

"Arribo [a La Sexta] per unir-me a un equip molt consolidat, amb la intenció d'aportar moltes ganes de treballar. La Sexta ja és un gran referent periodístic i hi aportaré tot el que pugui per sumar. Jo entenc el periodisme com una manera de viure i és una sort poder viure-ho a La Sexta", ha afirmat Cintora en declaracions a Atresmedia.

Després de 15 anys a la cadena SER, on va presentar diversos informatius i va coordinar el tram informatiu de l''Hoy por hoy' a les ordres d'Iñaki Gabilondo, l'any 2011 Cintora es va incorporar a Mediaset, on va participar com a analista polític en espais com 'El programa de Ana Rosa' o 'El gran debate'.

El maig del 2013 es va estrenar com a presentador de 'Las mañanas de Cuatro', però dos anys després va ser apartat del càrrec de forma precipitada, en un moviment que es va atribuir a pressions polítiques i que va generar malestar entre els seguidors del programa. Tot i així, Cintora ha seguit lligat a Mediaset fins ara, i els últims anys ha presentat diversos espais d'actualitat a Cuatro, com 'Cintora a pie de calle' o 'La línea roja', emès aquesta tardor.

A més de la seva trajectòria televisiva, el periodista escriu periòdicament a 'Eldiario.es' i va col·laborar amb revistes com 'Interviú' i 'Rolling Stone'. A més, és autor dels llibres 'La hora de la verdad' i 'Conspiraciones, ¿por qué no gobernó la izquierda?'.