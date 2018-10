Jordi Basté tindrà un programa a TV3

260x366 Jordi Basté / RAC1 Jordi Basté / RAC1

La revolució tecnològica dels últims anys està comportant canvis radicals en la quotidianitat de les persones, que hem assumit viure en una era de canvi permanent. Jordi Basté s'ha proposat explicar algunes d'aquestes transformacions a través d'un nou programa de TV3. L'espai, que no té encara títol tancat ni data d'estrena, està produït per Lavínia i constarà de tretze episodis. I suposa un nou fitxatge per part de TV3 d'una estrella de RAC-1, després que aquest any també se li hagi encarregat a els Oscars de 'La Competència' un 'late-show' nocturn.

A banda de la revolució tecnològica, altres pilars del programa seran el canvi climàtic i també la globalització. El periodista explorarà assumptes que podrien semblar propis de la ciència ficció, com ara si podran haver-hi robots que facin de companys sentimentals, si es poden construir cases en 24 hores o imprimir el menjar, però que són en realitat projectes en desenvolupament. Basté conversarà amb especialistes en cada àmbit (com transport, medicina, habitatge, esport o alimentació) i experimentarà algunes de les innovacions en primera persona.

Aquest programa suposa el retorn oficial de Basté a TV3, després de la seva sortida abrupta de Catalunya Ràdio, l'any 2004, arran d'un conflicte amb l'aleshores directora de l'emissora, Montserrat Minobis, per l'horari del seu programa 'No ho diguis a ningú'. Llavors va fitxar per RAC-1 i va acabar presentant el magazín matinal que s'ha convertit en líder a Catalunya. El locutor sí que havia protagonitzat a la televisió pública un 'Fora de sèrie' en el qual entrevistava el futbolista Gerard Piqué i també havia aparegut a espais com 'Gol a gol' o 'Basquetmania', però aquest és el seu primer programa propi des de llavors.