El debat racial fa renunciar Kristen Bell al seu personatge de 'Central Park'

La sèrie d'animació Central Park canviarà l'actriu que posa la veu al personatge de Molly Tillerman. És una decisió de la intèrpret, secundada per l'equip creatiu, i que obeeix a la revisió de qüestions sobre representacions de personatges no blancs en l'audiovisual nord-americà. El fet que Kristen Bell sigui una actriu blanca interpretant una persona de pare negre i mare blanca l'ha empès a renunciar al paper. "Interpretar la Molly a Central Park evidencia una manca de consciència del meu privilegi. Donar el paper d'algú no blanc a una actriu blanca mina l'especificitat de l'experiència dels mulats i negres americans".

Els responsables de la sèrie li han fet costat i han anunciat, en un comunicat, que comptaran amb ella en un nou paper (i que busquen veu per a la Molly). "És una oportunitat de treballar bé la representació: donar un paper a una actriu negra o mestissa donarà a la Molly una veu que ressonarà amb tota la sinceritat i experiències del personatge, tal com l'hem escrit", explicaven. Central Park és una sèrie creada per Josh Gad, Loren Bouchard i Nora Smith que es va estrenar el 29 de maig i es pot veure a Apple TV+.