L''Abc' atorga 103 escons a Ciutadans (en somnis)

260x366 La portada de l''ABC' durant la jornada de reflexió / ARA La portada de l''ABC' durant la jornada de reflexió / ARA

Tothom qui hagi jugat amb una criatura ho sap de sobres: la primera reacció, si perden una partida, és culpar el joc, el dau, el taulell, la cadira o el que sigui. Això que és excusable en un infant de pocs anys resulta més incòmode de veure en un diari centenari com l''Abc', que s'ha despenjat amb una anàlisi de com haurien estat els resultats si la llei electoral fos una altra. Això els permet titular: "El bloc independentista hauria perdut amb qualsevol altre sistema electoral". I oferir quatre situacions més, la més delirant de les quals és un sistema "majoritari" en què la força guanyadora de cada circumscripció s'emporta tots els diputats d'aquella zona. Com que Cs va guanyar a Barcelona i Tarragona, hop!, 103 escons per als populistes-nacionalistes de Rivera i Arrimadas.

El primer que s'ha de dir és que no juga gaire a favor de la credibilitat de l''Abc' que no encertin a escriure correctament 'llei D'Hondt' –un terme bàsic en la matèria– i se li mengin la D al pobre senyor Hondt els set cops que l'anomenen. El segon que s'ha de dir és que les lleis electorals rares vegades són proporcionals per raons òbvies que tenen a veure amb els equilibris territorials. El tercer que s'ha de dir és que la llei electoral catalana no existeix, sinó que s'aplica l'espanyola. I el quart que s'ha de dir, i el punt més important, és que projectar resultats amb altres lleis és absurd, ja que si aquestes normes estiguessin vigents òbviament l'estratègia dels partits canviaria. I Junts per Catalunya i ERC no s'haurien presentat pas per separat. La qual cosa els hauria permès obtenir 135 diputats de 135, fins i tot en el cas que Cs i el PP hi haguessin concorregut junts. La qual cosa també intueixo que no és el resultat que anhelava l''Abc' quan entrevistava Arrimadas en portada el dia de reflexió.