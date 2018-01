L'accidentat final de temporada d''Economia en colors': TV3 el talla abans d'hora per error

'Economia en colors' va tancar diumenge la seva segona temporada a TV3, però el comiat no va ser tan plàcid com hauria agradat als seus responsables. Un error en l'escaleta de continuïtat de la cadena va fer que, quan faltaven 14 minuts per al final del capítol, l'emissió quedés tallada i comencés el següent programa de la graella, 'Quan s'apaguen els llums'. Menys de quatre minuts després, l'error es va corregir i es va emetre el fragment que havia quedat penjat.

El tall es va produir a les 23.44. En aquell moment es va emetre un breu bloc de publicitat, que havia d'anar seguit del tram final d''Economia en colors', però en comptes d'això va començar una entrevista de Lluís Canut a Gemma Mengual, que era l'emissió que havia d'arrencar després del programa que presenten Xavier Sala i Martín i Tian Riba.

Fonts de TV3 han explicat a l'ARA que la causa de la incidència va ser un "error tècnic". Cada contingut que s'emet, ja sigui un programa (o un fragment d'un programa) o un anunci, té un codi que s'ha d'introduir a l'escaleta de continuïtat, és a dir, el sistema que, automàticament, va enllaçant els diferents continguts per mantenir l'emissió sempre en marxa i en l'ordre correcte. Per error, però, no s'havia introduït el codi corresponent als 14 minuts finals de l''Economia en colors', per la qual cosa el sistema va saltar automàticament al següent contingut pautat, que era 'Quan s'apaguen els llums'.

Aquest programa va estar en antena durant poc més de tres minuts i mig, el temps que va fer falta perquè la persona encarregada de supervisar la continuïtat de l'emissió s'adonés de l'error i el corregís. Finalment, doncs, es van emetre els 14 minuts que faltaven de l''Economia en colors', i llavors va tornar a començar 'Quan s'apaguen els llums'.

Tant Sala i Martín com Tian Riba van mostrar el seu enuig per l'error de la cadena amb diversos tuits:

No sé què ha fet @TV3cat però FALTA LA MEITAT DE PROGRAMA!!!!! — Xavier Sala-i-Martin (@XSalaimartin) 7 de gener de 2018

Si heu deixat de mirar TV3 perque pensàveu que havia acabat @EconomiaColors , torneu perque continuem. Hi ha hagut algun error a TV3 però ja hi tornem a ser... — Xavier Sala-i-Martin (@XSalaimartin) 7 de gener de 2018

Posar 5 minuts d’un altra programa al mig d’un programa no és culpa ni de l’IVA ni del 155 — Tian Riba 🎗 (@TianRiba) 7 de gener de 2018

L'audiència del programa va patir una davallada significativa arran d'aquest tall inesperat: si bé a les 23.44 'Economia en colors' tenia 321.000 espectadors i un 14,5% de quota de pantalla, quan va tornar, a les 23.48, s'havia quedat amb 219.000 i un 10,5%, i malgrat una tendència a l'alça durant els minuts següents ja no va tornar a les xifres anteriors. És una caiguda similar a la que havia patit a les 23.00, amb el primer tall publicitari, que va fer caure l'audiència dels 442.000 seguidors i el 16,1% de 'share' a 321.000 i un 11,9%. En qualsevol cas, la mitjana del capítol va ser de 327.000 persones i un 13%, la cinquena més alta de la temporada.