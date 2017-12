"La llibertat és el dret a dir als altres el que no volen sentir": Terribas respon a la denúncia del PP davant la JEC

Mònica Terribas ha respost aquest divendres, sense fer-ho explícit, a la denúncia que el Partit Popular va presentar davant la Junta Electoral Central per l'editorial que va fer dimarts a 'El matí de Catalunya Ràdio'. En aquest mateix espai, titulat 'La portada' i que obre cada dia el programa, Terribas s'ha dedicat a recollir cites de diversos pensadors i escriptors sobre el concepte de 'llibertat d'expressió'.

"Tantes vegades com sigui necessari, tornarem a recordar aquestes paraules", ha dit la presentadora, que tot seguit ha recuperat les següents frases: "Si l'home fracassa a conciliar la justícia i la llibertat, fracassa del tot", Albert Camus; "Les paraules no es poden tancar dins d'una gàbia. Volen soles", Montserrat Roig; "Si no creiem en la llibertat d'expressió per a gent que menyspreem, no hi creiem per a res", Noam Chomsky; "La llibertat és el dret a dir als altres allò que no volen sentir", George Orwell; "Qui cedeix la llibertat essencial per una petita seguretat temporal no es mereix ni llibertat ni seguretat", Benjamin Franklin, i "Sense eleccions generals, sense llibertat de premsa, sense llibertat d'expressió i reunió, sense la lluita lluire d'opinions, la vida, en totes les institucions públiques, s'extingeix, es converteix en una caricatura de si mateixa, en la qual només queda la burocràcia com a element actiu", Rosa Luxemburg.

Per concloure aquest breu editorial, Terribas ha afirmat: "Des dels mitjans públics, creiem en aquestes paraules. I, per això, persistim i persistirem en l'intent que no trontollin mai en la foscor".