El Madrid trenca amb Mediapro i li retira la gestió del seu canal

A partir de l’1 de juliol Mediapro deixarà de gestionar els continguts de Real Madrid TV, el canal de televisió oficial del Reial Madrid. D’aquesta manera, segons ha avançat 'El Confidencial', l’entitat blanca posarà punt final a 18 anys de relació amb la productora de Jaume Roures. El relleu l’agafarà un consorci format per Telefónica i Supersport, una productora participada per Mediaset i creada per J.J.Santos i Manu Carreño, dos periodistes esportius vinculats a aquest grup. Real Madrid TV va ser creat el 1999 pel grup Prisa i dos anys després el canal va passar a ser propietat del club. Des del 2001 els seus continguts els controla Royal Media, una filial de Mediapro, però el contracte s’acabava aquest any i l’entitat blanca ha decidit no renovar-lo. Segons 'El Confidencial', en la decisió hi han influït motius polítics i també d’audiència: la cadena, que emet en obert per la TDT des del 2016, va tancar l’any passat amb un discret 0,3% de quota de pantalla a Espanya.