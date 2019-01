Mantenir la vana il·lusió que Cs i Vox no han pactat

És com enxampar el teu fill amb un rastre de Nocilla envoltant-li els morros, mentre et diu que no sap qui pot haver-se acabat el pot. Així veig jo Ciutadans, quan asseguren que ells no han pactat amb Vox, 'quita, quita, ¡por Dios!'. I així ho intentaven explicar dijous els diaris que són afins a la formació d'Albert Rivera. "El PP governarà Andalusia al pactar per separat amb Cs i Vox", deia 'El Mundo', per exemple, en una portada. És a dir, carregaven sobre els populars la infàmia de pactar amb la ultradreta per fer veure que Cs en quedava al marge. Mentrestant, 'La Razón' intentava el doble mortal: fer creure que Vox havia donat gratis el seu suport: "El PP conquereix Andalusia sense cedir al vaitot de Vox".

Això, esclar, no convencia a Catalunya. 'El Periódico' titulava "El pacte de la vergonya" i posava les fotos de Casado, Abascal (al mig) i Rivera de la mateixa mida, igualant les tres punxes del trident. 'El Punt Avui' també deia "Acord a tres bandes del PP, Cs i Vox pel govern d'Andalusia" i l'ARA "Vox tutelarà el govern PP-Cs". Només 'La Vanguardia' treia Rivera de l'equació, al titular "El PP presidirà Andalusia amb els vots ultres de Vox". I la foto de portada ho remarcava: "Firma sense Ciutadans", deia el peu. Amb les municipals a la vista, hom diria que el diari del grup Godó no té ganes de fer-li passar un tràngol a Valls. En tot cas, fins i tot des de França es veu el rastre de Nocilla –o potser era xocolata d'un suís del carrer Petritxol–, per molt que ara els líders de Ciutadans se'n llepin els bigotis: "El partit de Valls s'alia amb l'extrema dreta a Andalusia", titulava 'L'Express'. I el 'Le Monde' deia que s'havien aliat "la dreta i la ultradreta", en un pacte el qual també incloïen Ciutadans. Els diaris d'avui consignen la gesticulació taronja per desmarcar-se'n, però la prova del cotó fluix internacional no enganya.