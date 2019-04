260x366 El 'Marca' entra en campanya: Espanya i cinc cops Espanya El 'Marca' entra en campanya: Espanya i cinc cops Espanya

El diari ‘Marca’ ha entrevistat els cinc principals candidats espanyols a presidir el govern de l’Estat. A la portada sobre Pedro Sánchez, l'actual president hi sortia dient: “M’ofèn que Guardiola digui que Espanya és un país autoritari”. Albert Rivera afirmava: “Soc del Barça, però m’alegro quan el Madrid guanya la Champions”, que és tan coherent com dir “Soc de centreesquerra, però m’alegro quan els bancs desnonen persones per maximitzar els seus beneficis”. Esclar que després llegeixes que el taronja demana “menys hooliganisme” sense que el periodista hi objecti res i ja entens que, més que una entrevista, li estan fent el passadís. Abascal, directament esperpèntic, deia que ell mai deia 'la roja' –tot i que abans 'roja' que 'rota', se suposa– sinó 'la rojigualda'. Ja es veu que hi ha només un tema: Espanya, Espanya, Espanya. És a dir, la rebel mosca catalana.

Quedin aquestes cinc portades com a mostra de la inevitabilitat de polititzar l’esport. De fet, si el futbol només fos veure onze humans intentant posar una pilota dins una porteria abans que ho facin onze humans diferents no tindria tant de seguiment. "Els colors", en diuen, per no dir "la política": el grup, l’altre, el domini, el nacionalisme, la sublimació del combat... Que sigui el 'Marca' qui de tant en tant tregui el mantra de no polititzar el futbol no pot sinó provocar un somriure, després d’aquest desplegament. Parlem d’un diari que va tenir Eduardo Inda de director durant quatre anys, temps suficient per irritar bona part de la redacció amb les seves mogudes privades. Tenint en compte l’ascendent de Florentino Pérez sobre el diari, cal imaginar que Inda ocupava el càrrec amb la seva aquiescència, per dir-ho fi. Inda, l’amic (per dir-ho encara més fi) de Villarejo. Tot plegat dibuixa un gaspatxo politicoesportiu bastant indigerible.