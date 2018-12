María Casado presidirà l'Acadèmia de Televisió

260x366 María Casado / JUANJO MARTÍN / EFE María Casado / JUANJO MARTÍN / EFE

La periodista María Casado serà la nova presidenta de l'Acadèmia de les Arts i les Ciències de la Televisió, després d'imposar-se a les eleccions que l'entitat va celebrar aquest dimarts. La candidatura que encapçalava la presentadora de 'La mañana' de La 1 va aconseguir 178 vots en uns comicis en què van participar el 45,46% dels membres de l'Acadèmia. La institució no ha donat més detalls sobre els resultats. Les altres dues llistes estaven liderades per José Manuel Diego Carcedo, exdirector de RNE i excap d'informatius de TVE, i Pepe Carbajo, excap d'esports i de retransmissions de TVE (entre altres càrrecs) i actual vicepresident de l'Acadèmia.

La periodista barcelonina serà la primera dona que es posarà al capdavant d'aquest organisme, fundat el 1996 i que durant els últims 12 anys havia estat comandat per Manuel Campo Vidal. Abans havien ocupat la presidència Jesús Hermida (1996-1998), Antonio Mercero (1998-2000) i Ignacio Salas (2000-2006). La presa de possessió de la nova junta està prevista per dilluns vinent.

En un comunicat difós per l'Acadèmia, Casado es mostra "agraïda i esperançada", i dona les gràcies als acadèmics per "l'àmplia confiança" que han dipositat en ella i en el seu equip. "Ens toca impulsar una nova etapa de l'Acadèmia", assenyala, i es compromet a "liderar aquesta etapa amb i per a tots els acadèmics" i a "fer entre tots uns institució símbol de la televisió que es fa en les nostres llengües".

En la nova junta de l'acadèmia hi haurà també el meteoròleg de TV3 Tomàs Molina, que ocupava el penúltim lloc de la llista encapçalada per Casado. També hi serà el periodista de TVE Jota Abril, que fins a la temporada passada copresentava 'La mañana' amb la nova presidenta. La resta de membres del consell seran Fernando Navarrete, Beatriz Maesso, Pepe Quílez, María José Peláez, Rafael Galán, Joana Carrión, Pedro Olloqui, Juan Ramón Gonzalo, Valentín Carrera, Macarena Rey, Jesús Lozano, Pilar Socorro, Jacinto García Alonso, Pepa Sánchez Biezma, Tacho de la Calle, Pilar Vergara, Carlos Castel, Alexa Portillo, Paco Moreno, Rosa Díez Urrestarazu i José David Suero.