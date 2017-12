La segona temporada de 'Jessica Jones' s'estrenarà el 8 de març

La plataforma Netflix ha confirmat que la segona temporada de la seva sèrie original Jessica Jones s’estrenarà a tot el món el 8 de març, amb un nou lliurament que comptarà amb tretze episodis d’una hora de durada cadascun. Jessica Jones, protagonitzada per l’actriu Krysten Ritter, ofereix una nova mirada de la vida de Jessica Jones, un dels personatges més populars de la casa Marvel de l’última dècada.

Guardonada en la seva primera temporada amb un premi Peabody, en aquest nou lliurament Jessica Jones reconstruirà la seva vida després d’haver eliminat el seu pitjor enemic, Kilgrave, i d’haver-se fet públic a la seva ciutat que és una assassina amb superpoders. Però, segons avança Netflix en una nota recollida per Efe, un nou cas farà que Jessica hagi d’enfrontar-se a si mateixa i hagi de remoure històries del passat. Amb Ritter, en aquest nou lliurament hi haurà actors i actrius de la passada emissió com Rachael Taylor, Carrie-Anne Moss i Eka Darville. També hi haurà noves incorporacions com la de Janer McTeer i J.R. Ramirez.