Mediapro estrena un documental sobre el 20-S que podria ajudar les defenses de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart

Dirigit per Jaume Roures i amb guió de Lluís Arcarazo, TV3 oferirà dijous el documental '20-S'. La peça fa una reconstrucció minuciosa del 20 de setembre del 2017, jornada en què es van fer unes mobilitzacions davant el departament d'Economia de la Generalitat per les quals van acabar posant a la presó –de manera preventiva– Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, presidents de l'ACN i d'Òmnium. Roures, que també és el productor del treball, a través de Mediapro, considera que les imatges rescatades podrien servir per a la defensa dels Jordis, tancats des de fa vuit mesos a Soto del Real.

'20-S' també analitza el paper dels Mossos d'Esquadra durant tot aquell dia, marcat per les quinze hores que van durar les mobilitzacions. A banda d'imatges inèdites, s'hi recullen nombrosos testimonis d'uns fets que es van saldar amb la detenció de 14 alts càrrecs del Govern.

El documental es podrà veure en preestrena aquest dimarts, a les vuit del vespre, a la sala 5 d'Aribau Multicines. A TV3, s'oferirà després del 'Telenotícies vespre', de manera que no hi haurà 'Polònia'.