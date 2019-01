Mediaset deixa Cuatro sense noticiaris

260x366 Carme Chaparro presentarà el nou magazine de les tardes de Cuatro Carme Chaparro presentarà el nou magazine de les tardes de Cuatro

L'informatiu de migdia de Cuatro passa, des d'avui, a durar quinze minuts escassos. I, a partir del 15 de febrer, desapareixerà del tot de la graella, juntament amb el seu germà dels vespres. Aquests són els plans de Mediaset, encara no ha confirmats oficialment, però avançats pel portal El Televisero. D'aquesta manera, el segon canal del grup concentraria tota la seva oferta informativa en el nou programa de la tarde que conduirà Carme Chaparro i que compatirà amb 'Más vale tarde' de La Sexta, presentat per Mamen Mendizábal. L'únic que falta per tancar és saber si, malgrat tot, la cadena reté un breu butlletí de deu minuts al migdia.

Tampoc no s'ha concretat si això comportarà l'aprimament de la redacció d'informatius, tot i que de moment s'apunta a una recol·locació en el magazín de tardes, que es basa en les connexions en directe i les notícies de societat i successos.

La supressió de Noticias Cuatro se suma a la cancel·lació, aquest estiu passat, del també informatiu 'Las mañanas de Cuatro'. Actualment, als matins hi té episodis de la sèrie 'Alerta cobra', 'Mujeres, hombres y viceversa' i 'El concurso del año'.

Els noticiaris de Cuatro eren el fanalet vermell de la televisió espanyola i l'únic de les grans cadenes que quedava per sota del milió d'espectadors. Amb 676.000 seguidors de mitjana, quedaven molt per enrere dels d'Antena 3 (1.911.000), Telcinco (1.881.000), La1 (1.871.000) i La Sexta (1.104.000). Les edicions de dilluns a divendres a la nit, amb 388.000 espectadors i una quota del 3,6% eren les que registraven un seguiment pitjor.