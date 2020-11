Miguel Ángel Silvestre torna a la televisió amb una minisèrie per a Viacom CBS

Miguel Ángel Silvestre torna a la televisió. L'actor protagonitzarà Los enviados, la primera sèrie de Viacom CBS International Studios. La ficció, que tindrà vuit episodis, es començarà a rodar a principis del 2021 a Mèxic. Silvestre s'ha convertit en un dels actors espanyols de més reconeixement internacional pels seus papers de Rafael Duque a la sèrie Sin tetas no hay paríso i d'Alberto Márquez a Velvet. També per la seva destacada interpretació a la sèrie de Netflix Sense8. Posteriorment a aquests tres èxits d'audiència també va fer un paper protagonista a la minisèrie de Movistar+ Al corredor de la muerte, on donava vida a l'espanyol Pablo Ibar.

Luis Gerardo Méndez, que també estarà amb Silvestre a Los enviados, és un dels actors mexicans més importants de la seva generació. Entre altres treballs, ha protagonitzat Nosotros los nobles, una de les pel·lícules més taquilleres de cinema mexicà. A més, al desembre estrenarà la comèdia nord-americana Half brothers, en la qual fa de productor i també de protagonista. Los enviados segueix la missió de dos sacerdots des del Vaticà fins a Mèxic, on han de constatar unes presumptes curacions miraculoses d'un altre sacerdot, que misteriosament desapareix al cap de poc que ells arribin.