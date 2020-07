Mònica Terribas deixa Catalunya Ràdio: "L'engranatge grinyola"

La periodista Mònica Terribas ha anunciat que deixa El matí de Catalunya Ràdio després de set temporades: "L'any que ve no estaré amb vosaltres", ha dit. "Hauran sigut set anys intensos que hauré compartit amb un equip humanament i professionalment excepcional", ha assegurat. I ha afegit que no deixa la ràdio ni per motius personals ni familiars: "Gràcies a aquesta nostra lluita compartida hem arribat fins aquí, no és per raons personals ni familiars ni que estigui cansada perquè els horaris se'ns mengin la vida –ha explicat Terribas–. He decidit deixar El matí de Catalunya Ràdio perquè els engranatges d'una maquinaria tan exigent com aquesta no es poden permetre cap grinyol, i menys ara, i ara grinyolen". La periodista ha afegit que està segura que la ràdio trobarà una nova enginyera o enginyer que faci funcionar aquest "meravellós motor com ells volen".

Es tracta d'una decisió que s'ha precipitat en les últimes hores. De fet, el seu equip se'n va assabentar aquest dijous a la tarda. Terribas tenia, de fet, assegurada la continuïtat ja que el contracte signat l'any passat ho era per a dues temporades. Però finalment ahir dijous va enviar sengles cartes, a la direcció de Catalunya Ràdio i al consell de govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), per explicar que renunciava a l'any que encara li quedava. El consell de govern es reunirà de manera extraordinària aquest dilluns.

La presidenta en funcions de la CCMA ha lamentat la seva marxa, en un tuit. "Gràcies Mónica Terribas. El teu és un adeu dolorós, una pèrdua del servei públic d'excel·lència que volem per a la ràdio pública. Sort en el futur. Saps que aquesta sempre serà casa teva", deia.

Sota la seva direcció, el programa va arribar a assolir els 574.000 oients durant la primera onada de l'any 2018. Era l'audiència més alta aconseguida mai pel magazín matinal de la ràdio pública. Anteriorment, El Matí de Catalunya Ràdio va ser presentat per Manel Fuentes, Neus Bonet, Antoni Bassas i Josep Cuní (amb el nom d' El Matí de Josep Cuní).

La periodista ha recordat que ha dedicat gran part de la seva vida professional als mitjans públics catalans: "Els he vist créixer, excel·lir, patir, assenyalats, instrumentalitzats, però també els he sentit lliures, compromesos, imaginatius, creatius, constructius i rebels, els he estimat com són i els estimo com són i ho continuaré fent vagi on vagi i sigui on sigui", ha dit. Terribas ha dit que tenia un "nus a l'estómac": "Però hi ha moments en la vida de cadascú que has de triar la qualitat de vida amb la qual vols treballar i aquest és un d'aquests moments".

"Tanco una etapa amb errors i errades, però sabent que no ens hem traït en el servei que fem a la societat", ha precisat. El director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, ha agraït la feina de la periodista en aquests set anys al capdavant del programa més important de l'emissora. "Ets rigor, compromís i servei públic. Agraïment enorme per l'exhibició de professionalitat durant la pandèmia i en tants moments difícils viscuts", ha afirmat en una piulada.