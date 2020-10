Mònica Terribas s'incorpora a Mediapro per dirigir documentals

La periodista Mònica Terribas ha fitxat per la productora Mediapro, per dirigir documentals de l'àrea de continguts de no-ficció, segons han confirmat fonts del grup audiovisual a l'ACN. D'aquesta manera, la periodista s'incorporarà a l'empresa de Jaume Roures i Tatxo Benet després de deixar El matí de Catalunya Ràdio de manera inesperada el juliol passat perquè "l'engranatge grinyolava", en referència a les seves desavinences amb la direcció. La periodista havia liderat el programa durant set anys. Terribas compaginarà el projecte amb la docència al departament de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra, a més de ser una de les presentadores de La Marató de TV3, que aquest any es dedicarà al covid-19. I, a més, prepara un programa de caràcter social amb qui va ser un gran rival a les ones, Jordi Basté.

El grup audiovisual ha sigut responsable de llargmetratges com 1-O, Las cloacas de interior, Me llamo Violeta o Oso, entre molts d'altres.

Nascuda el 1968, Terribas va entrar a TV3 de la mà de Joaquim Maria Puyal, on va col·laborar en programes com La vida en un xip, Tres pics i repicó, Un tomb per la vida, Persones humanes, Som i serem o Avisa'm quan arribi el 2000. Es va convertir en una de les cares de TV3 imprescindibles amb el programa La nit al dia, que va conduir entre el 2002 i el 2008, quan va ser nomenada directora de la televisió, en substitució de Francesc Escribano. Posteriorment, va ser editora i consellera delegada de l'ARA durant un any, abans d'assumir el magazín matinal de Catalunya Ràdio.