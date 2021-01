Mor Mira Furlan, actriu de 'Perdidos'

Mira Furlan ha mort a l'edat de 65 anys, segons ha confirmat J. Michael Straczynski, creador de la sèrie de ciència-ficció Babylon 5 (1993-1998) , una de les produccions en què l'actriu va participar. El director i guionista ha explicat que l'equip de la sèrie feia temps que sabia que la salut de Furlan passava per un mal moment, tot i que no ha revelat la causa de la seva mort. A banda de la seva participació a Babylon 5, Furlan era coneguda per haver interpretar la científica Danielle Rousseau a Perdidos.

Nascuda a l'antiga Iugoslàvia, arran de la guerra Furlan va emigrar als anys 90 als Estats Units, on va continuar la carrera artística que havia iniciat al seu país d'origen. "Mira era una dona bona i amable, una artista increïblement talentosa i amiga de tot el repartiment i l'equip de Babylon 5. Estem tots devastats per la notícia", ha assegurat Straczynski en una carta feta pública a través de les seves xarxes socials.