Mor el fotògraf grec Yannis Behrakis, premi Pulitzer de 2016

El llorejat fotògraf grec Yannis Behrakis, premi Pulitzer el 2016 per la seva manera de retratar la crisi dels refugiats, ha mort de càncer als 58 anys d'edat, segons ha comunicat aquest diumenge el seu entorn familiar.

Behrakis era reporter en cap de l'agència Reuters a Grècia, on va començar a treballar el 1988. Durant tres dècades, va recórrer múltiples escenaris de conflicte, com l'Afganistan o Sierra Leone, o la crisi de refugiats i la Primavera Àrab.

La seva mort primerenca ha causat consternació a Grècia, on tant polítics com companys de professió han manifestat el seu condol. "La pèrdua per al món de la informació és enorme. Són pocs els que ho deixen tot per captar la veritat, menys encara en els temps actuals de les notícies ràpides i digeribles i dels títols sagnants. Yannis Behrakis la va defensar en els quatre racons del món", va assenyalar Lefteris Kretsos, viceministre d'Informació i Política Digital.

També l'associació de la premsa estrangera a Atenes li ha retut homenatge. "Yannis va estar present en moltes guerres com també en els esdeveniments polítics, socials i esportius que han marcat el món en les ultimes dècades. Dir que els va cobrir amb la seva càmera seria quedar-se curt. Les seves imatges van donar forma a la manera en què percebem els esdeveniments ", ha assenyalat en un comunicat.

Entre els guardons que va reunir al llarg de la seva carrera figuren a més del Pulitzer, el World Press Photo en 2000 o el Bayeux-Calvados el 2002. El 2015 el diari britànic The Guardian el va nomenar Fotògraf de l'Any.

"Sóc aquí per mostrar el millor i el pitjor de la condició humana", va dir en una ocasió Behraki, una frase paradigmàtica del que anhela tot bon reporter.

BEHRAKIS va néixer el 1960 a Atenes. Va estudiar fotografia a l'Escola d'Arts i Tecnologia d'Atenes ia la Universitat de Middlesex a Londres.

Va treballar com a fotògraf a Atenes el 1985 i 1986. El 1988 va començar a treballar per Reuters. El seu primer treball a l'estranger va ser la crisi a Líbia al gener de 1989.