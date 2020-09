'Mujer', l’èxit que punxa a Catalunya

El furor per les sèries turques no és un fenomen nou, però mai havien triomfat tant com ho ha fet aquest estiu Mujer, almenys al conjunt de l’Estat. En canvi, el seu bon funcionament a Espanya no s’ha traslladat a Catalunya, que ha rebut amb més fredor els drames de la Bahar, una dona que va ser abandonada per la seva mare quan tenia 8 anys i que dues dècades després, ja viuda, s’enfronta al retorn de la seva progenitora.

Mujer, adaptació d’un drama japonès escrit per Yuji Sakamoto, es va estrenar al prime time d’Antena 3 el 7 de juliol i des de llavors la seva audiència a nivell estatal no ha parat de créixer. De fet, el seu bon rendiment va fer que Atresmedia abandonés l’estratègia inicial que tenia pensada per a la sèrie i que preveia que, un cop emès el primer capítol, Mujer passés a formar part de la graella de Nova, la seva cadena femenina, segons la seva pròpia definició. Aquest moviment previst per Atresmedia no és nou, el seu principal competidor, Mediaset, l’ha posat en pràctica en diverses ocasions amb sèries turques com Kara sevda.

Pol Rubio, el nou rival de 'Mujer'

El dia del seu debut la telenovel·la va liderar la seva franja amb una quota de pantalla del 12,7% i 1.366.000 d'espectadors, una dada discreta però que li va permetre superar en dos punts el seu principal rival, Got talent: lo mejor del mundo. Les setmanes posteriors, després d'un primer descens, la sèrie va remuntar i Antena 3 reforçar la seva aposta amb dues emissions setmanals consecutives, una els dilluns i l'altra els dimarts. Aquest dilluns la sèrie va obtenir un share del 18,8% i la van veure 1,8 milions d'espectadors, unes xifres que li van permetre plantar cara sense problema a Idol kids ( 16.7% i 1.822.000).

Mentrestant, a Catalunya el funcionament de Mujer és molt diferent i difícilment apareix en el rànquing dels deu programes més vistos del dia. A Espanya la quota mitjana de la sèrie des que es va estrenar és de 14,9%, mentre que a Catalunya és de 9,3%, una diferència de gairebé sis punts.

Un bon exemple de la diferència de funcionament de la sèrie en els dos àmbits el trobem amb les audiències d'aquest dilluns: Mujer va liderar el prime time estatal, però a Catalunya va ocupar la posició 31 dels rànquing de programes amb una quota de pantalla del 10,3% i 140.000 espectadors. El lideratge a Catalunya era per a una altra sèrie, Merlí: sapere aude, emesa a TV3, que va obtenir un 16,9% i 401.000 espectadors (unes dades que el van fer el tercer programa més vist del dia). Aquest dimarts la diferència es repetia: al conjunt de l'Estat Mujer marcava un 17,6% de quota de pantalla i la veien 1,7 milions d'espectadors, unes xifres que li permetien fer un paper més que digne davant de l'estrena de la cinquena temporada de MasterChef Celebrity, que com és habitual va arrasar (24,3% de quota de pantalla i 2,2 milions d'espectadors). A Catalunya la diferència entre la sèrie i el concurs culinari va ser molt més gran: el drama turc va ser el 30è programa més vist (11,3% de quota de pantalla i 142.000 espectadors), mentre que el programa va ser el cinquè amb un share del 25,8% i 312.000 espectadors.

La disparitat en els resultats d'audiència entre Catalunya i el conjunt d'Espanya no només passa amb Mujer. Hi ha altres sèries que tenen més tirada a l'Estat que aquí. És el cas de La caza. Monteperdido, el thriller de La 1. La sèrie, que ja està preparant una segona temporada ambientada a Mallorca, està considerada un dels últims grans èxits de ficció de TVE, ja que en global va aconseguir una quota mitjana del 14%. En canvi a Catalunya va passar bastant desapercebuda i el seu share mitjà és del 7,6%. La tendència, tot i que menys acusada, es repeteix amb La que se avecina, la veterana comèdia de Telecinco. A Espanya obté un 18,8% i a Catalunya es queda amb un 13,5%.

La diferència no només es percep en les ficcions, sinó també amb altres formats com els realities i els talents. Un exemple és l'última temporada de Got talent, de Mediaset, que, tot i que no fa unes males audiències a Catalunya, no té el mateix impacte que aconsegueix a l'Estat. A Espanya l'última edició de Got talent va tenir una audiència mitjana d'un 21,5% i 2,3 milions d'espectadors i a Catalunya va ser de 16,8%. La semifinal emesa el 2 de desembre del 2019, per exemple, va arrasar a Espanya amb un 24,9% de share i 2,4 milions d'espectadors, en canvi a Catalunya no va liderar el prime time. Un altre talent show que no acaba de reeixir a casa nostra és Maestros de la costura, que si a Espanya té uns resultats bons però no excepcionals, a Catalunya són força discrets. De fet, l'última temporada es va quedar amb una mitjana de 8,8% i al conjunt de l'Estat de 13,5%.

L'impacte discret de Mujer a Catalunya no posa en perill la sèrie, que en total té tres temporades, totes amb capítols de dues hores de duració, que Antena 3 pot dosificar per fidelitzar una audiència que ha trobat en aquest drama turc la millor distracció per a un estiu atípic.