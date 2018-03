Neix ‘Man on the moon’, la nova revista masculina de Spainmedia

Una nova revista masculina és al mercat. Es tracta de Man on the Moon, una publicació dedicada als somnis dels homes, tal com expliquen ells mateixos. Es tracta de la segona capçalera pròpia de Spainmedia, que arriba als quioscos després de la gastronòmica Tapas, que va néixer fa tres anys.

Segons ha explicat el seu editor i director, Andrés Rodríguez, la “missió” és esbrinar “com és l’home del segle XXI, amb la seva falta de memòria, les seves il·lusions, els seus entrebancs i els seus mites”. “Parlarem d’aquest home que s’oblida que és mortal, que està destruint el planeta, que ho vol comprar tot i que quan ja ho té deixa de desitjar-ho”, assenyala.

La revista tindrà un tiratge de 70.000 exemplars en espanyol i 25.000 en anglès, perquè està previst que es vengui a Espanya però també a les principals ciutats d’Amèrica i d’Europa. “Actualment, a les revistes d’alta gamma, el paper viu un auge que serà encara més gran, és només qüestió de temps”, apunta Rodríguez, que considera el paper com “el nou luxe”.