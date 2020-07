Netflix anuncia una allau d'últimes temporades

Una de les claus de Netflix és la renovació constant del seu catàleg. Des de fa un parell d'anys, la plataforma ha establert com a tradició que, per norma general, les seves sèries no passin de les tres o les quatres temporades i ara ho ha tornat a demostrar anunciant una riuada d'últimes temporades. Les últimes a sumar-se a la llista de pròxims comiats són les comèdies El método Kominsky i Dead to me, que han estat renovades per a una tercera i última temporada, segons va anunciar aquesta setmana la plataforma.

Habitualment Netflix evita cancel·lar les sèries sense atorgar una última temporada que permeti als creadors tancar les trames com ells volen i que els espectadors tinguin un final satisfactori. Per això, en la majoria dels casos, renoven les sèries anunciant l'última temporada, una cancel·lació de facto. A més d' El método Kominsky i Dead to me, en la llista d'adeus també hi figuren Ozark, Glow i Las escalofriantes aventuras de Sabrina. Totes tres acabaran amb l'emissió de les seves quartes temporades. Lucifer també entra en aquest grup, tot i que el seu cas és una mica particular. Les tres primeres temporades es van emetre a la cadena Fox, que després de la tercera entrega la va cancel·lar. Llavors Netflix va decidir recuperar-la i ha produït tres temporades més. La sisena, que encara no s'ha estrenat, serà l'última.

El método Kominsky, protagonitzada per Michael Douglas i Alan Arkin, és una de les sèries que més alegries ha donat a Netflix en el terreny dels premis. La ficció, centrada en la vellesa d'un actor en decadència i el seu representant, va guanyar el Globus d'Or a la millor comèdia i el Globus d'Or al millor actor protagonista l'any 2019.