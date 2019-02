Netflix segueix expandint-se i surt amb força al terreny esportiu

Març és el mes en què Netflix prem l’accelerador i s’endinsa en el mercat de les docusèries esportives: només la primera setmana n’estrena tres. La més esperada és Formula 1: drive to Survive, una superproducció sobre la temporada passada del campionat de motor. La plataforma suma la seva novena producció original esportiva tres anys després del seu primer projecte i amb un total de quatre estrenes aquest mes de març.

Formula 1: drive to survive és la gran aposta. La docusèrie constarà de 10 parts i s’estrenarà el 8 de març, a deu dies del començament de la temporada 2019, per anar escalfant motors. Dels 10 equips de la competició, 8 van formar part del rodatge d’aquesta ambiciosa producció esportiva, tots menys Mercedes i Ferrari.

Amb aquest projecte Netflix vol ensenyar la veritable cara de l’esport, combinant la part visible amb la que sol ser inaccessible per al públic aficionat. El director dels drets d’emissió de la Fórmula 1, Ian Holmes, ha remarcat que aquesta és una “sèrie veritablement única” perquè “encarna l’esport i ajuda a mostrar i descobrir les històries mai explicades, tant de dins com de fora de la pista”. Els 10 episodis englobaran la vintena de carreres de l’últim campionat, des del seu inici a Melbourne fins al seu desenllaç a Abu Dhabi, on Lewis Hamilton es va coronar campió del món per cinquena vegada.

Un productor amb pedigrí

El productor de la docusèrie és un vell conegut per a l’aficionat del motor: James Gay Rees, famós per haver impulsat Senna, la pel·lícula documental sobre el tricampió brasiler de Fórmula 1. L’altre productor és Paul Martin, de Box to Box Films, que ha destacat que la “F1 ha sigut durant molt de temps un món de personatges amb egos enormes, d’emocions i drama, de victòria i tragèdia; però fins ara aquest món ha estat amagat als fans”. Ha volgut emfatitzar que es pretén mostrar els pilots, les escuderies i els propietaris en acció, a més de descobrir la faceta humana que s’amaga darrere les principals estrelles de les quatre rodes i fer-les més pròximes a l’aficionat, ja que són molt més que figures que lluiten per alçar-se com a campions del món.

La primera creació esportiva de Netflix va ser Last chance U, una sèrie sobre futbol americà universitari estrenada el juliol del 2016 que posa èmfasi en els factors socials que envolten aquest esport. La docusèrie té pendent estrenar la tercera temporada i ja està preparant una quarta entrega.

L’any 2017 va ser un any de transició -tot i no produir cap pel·lícula ni sèrie esportiva-, marcat per l’èxit d’ Icarus, el documental sobre el dopatge en el ciclisme de competició. Malgrat no ser exactament original -Netflix el va adquirir just després que s’estrenés al Sundance Film Festival-, el va emetre per primer cop mundialment l’agost del 2017. I gràcies a aquest projecte els va arribar el seu primer Oscar, entre altres premis. Amb un interès creixent motivat per aquest èxit, van posar la maquinària en marxa.

L’àrea de documentals esportius no és un espai gaire trescat encara. A més de Netflix, s’hi han començant a endinsar ESPN, amb el format 30 for 30 ; la HBO, amb produccions com 24/7 o Hard Knocks, i Amazon, amb All or nothing, que va dedicar una entrega al Manchester City de Guardiola.

Les altres estrenes esportives de la plataforma

‘Antoine Griezmann: campeón del mundo’ (21/03)

La selecció francesa de futbol es va alçar amb la seva segona Copa del Món l’estiu passat a Rússia. Antoine Griezmann, una de les seves grans estrelles, recorda com va viure el llarg camí fins a arribar al cim de l’èxit i com els qüestionaments per la seva baixa estatura sempre l’han perseguit. El documental s’estrenarà el 21 de març, precisament el dia del 28è aniversari del davanter.

‘Losers’ (01/03)

En una societat que només vol conèixer els èxits i en què els perdedors són ridiculitzats o menyspreats, s’ha de tenir en compte que de tot se n’aprèn, i especialment de la derrota. A Losers es recullen 8 històries de superació, casos en què l’acumulació de derrotes han fet que les victòries s’assaboreixin més. Un dels episodis està dedicat al Torquay United i el jugador John Nichols, que no va poder celebrar la salvació a Segona Divisió perquè el va mossegar un gos.

‘Cricket fever’ (01/03)

La sèrie se centra en el Mumbai Indians, un equip de la lliga de criquet més famosa del món, durant la temporada passada. El tràiler comença amb imatges de la final que van guanyar el 2017, a més de mostrar els mítics capitans Rohit Sharma i Sachin Tendulkar fent discursos motivadors. Cricket fever: Mumbai Indians també s’estrena avui, 1 de març, un mes abans que comenci la dotzena edició de la Indian Premier League.