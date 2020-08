Netflix activa l'opció de veure sèries a càmera ràpida

Netflix permetrà alentir o accelerar la reproducció dels seus continguts en mòbils i tauletes que funcionin amb Android, segons informa The Verge. Com diu la vicepresidenta de la companyia, Keela Robison, han pres aquesta decisió perquè "els consumidors valoren la flexibilitat que els proporciona, ja sigui per tornar a mirar la seva escena favorita o alentir els continguts perquè estan llegint els subtítols o tenen dificultats auditives". Està previst que l'opció s'estengui arreu del món en les pròximes setmanes després d'estar disponible en alguns països. I, si funciona, es plantegen estendre-la als dispositius iOS i a la versió web de l'aplicació.

La companyia ha pres aquesta decisió després que els usuaris els ho demanessin durant anys i malgrat la crítica dels creatius. Cada vegada que es vulgui mirar una sèrie o una pel·lícula, s'haurà de seleccionar el tipus de velocitat: 0.5x o 0.75x si es vol una reproducció més lenta i 1.25x o 1.5x si es vol accelerar. La limitació de la velocitat és, com diu també Robison, perquè han tingut en compte "les preocupacions" dels creadors. "Hem limitat el ventall de velocitats de reproducció i exigim als usuaris que variïn la velocitat cada vegada que miren un nou contingut, en lloc de corregir la seva configuració en funció de l'última velocitat que van fer servir", explica. Tot i així, YouTube ofereix des de fa temps variar la velocitat el doble.