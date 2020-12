Netflix prepara una nova versió de 'Los rompecorazones'

L'australiana Los rompecorazones va ser una de les sèries d'adolescents més populars dels anys 90 i durant molt temps va formar part de la programació matinal estival de La 2. Aquesta setmana, Netflix ha fet públic que prepara una nova versió de la sèrie, un anunci que coincideix amb la incorporació de la producció al seu catàleg. Ambientada a Sidney, Los rompecorazones destacava entre altres produccions adolescents per intentar aproximar-se a les preocupacions dels joves de manera honesta i realista. Actors populars, com ara Rose Byrne, vista recentment a Mrs. America, van fer els primers passos professionals en aquesta sèrie.

"No us preocupeu, no l'espatllarem", ha assegurat Que Minh Luu, directora de continguts originals de Netflix a Austràlia. "No és que Los rompecorazones fos popular, és que significava alguna cosa. Per a mi, com a nena dels 90 que estimava la sèrie, crec que va ser la primera vegada que vaig sentir que una sèrie m'entenia. I volíem aprofitar aquest sentiment", explica la productora. El reboot tindrà vuit episodis i s'adaptarà a la realitat dels joves d'ara.