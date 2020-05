Netflix hi torna amb els problemes d'institut a 'Control Z'

Ara que Netflix ha desvelat quins personatges d' Élite ja no seguiran a la sèrie, una nova opció adolescent se suma des d'aquest divendres al catàleg de la plataforma, en aquest cas des de Mèxic. Es tracta de Control Z, una sèrie dirigida per Bernardo De la Rosa i Alejandro Lozano que també lliga amb Gossip girl o Pretty little liars. La història passa en un institut i reuneix algunes de les estrelles adolescents del país. Xabiani Poncee de León, per exemple, era el Marco a la sèrie Violetta, de Disney Channel. Ariana Saavedra ha aparegut al clip de Maluma Solo mía, i Paulina Castro tenia un paper a La casa de las flores.

La trama la posa en marxa un hacker que comença a divulgar els secrets íntims dels alumnes del Colegio Nacional. Això fa trontollar el prestigi de la institució. Els alumnes més populars, a més, comencen a patir assetjament i, per contra, els nois que passaven per ser els perdedors comencen a assaborir la mel d'estar al capdamunt de la piràmide social. En aquest ambient enrarit, una noia que té tant cervell com ineptitud social intenta descobrir qui és que està filtrant tota aquesta informació sensible.