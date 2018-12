'La competència', el 3/24 i 'Núvol', guardonats amb els Premis Nacionals de Comunicació

El programa de RAC1 'La competència' ha estat distingit amb el Premi Nacional de Comunicació 2018, en la categoria de radiodifusió. El canal 3/24 s'ha imposat en l'apartat de televisió, i el diari cultural 'Núvol' ha guanyat en l'àmbit de mitjans d'arrel digital. En la categoria de premsa, el premi ha estat per al fotoperiodista Tino Soriano. També han estat reconeguts l'aplicació de compravenda Wallapop, en l'apartat de publicitat, i el grup de comunicació del Ripollès Corisa Media Grup, en la categoria de comunicació de proximitat. Així mateix, la periodista Pepi Rafel ha estat premiada amb una menció honorífica per la seva trajectòria en el món de la comunicació local.

El jurat dels premis, que enguany arriben a la dissetena edició, ha premiat 'La competència' per la seva "combinació de l'actualitat del dia i una mirada irònica i crítica", perquè és "conduït amb una agilitat i creativitat admirables" i el fet de presentar una "trajectòria sòlida al servei de la informació i l’actualitat, tot aportant diversitat a les formes de presentar-les al país".

Sobre el 3/24, que al setembre va complir 15 anys d'emissions, el jurat en destaca que ha aconseguit ser "un canal de referència informativa imprescindible, gràcies a la feina dels seus professionals i a un treball d’equip internacionalment reconegut i acreditat".

Pel que fa a Tino Soriano, guardonat en la categoria de premsa, és un fotoperiodista de llarga trajectòria, col·laborador habitual de diversos mitjans de Barcelona, Madrid, França, els Estats Units, Alemanya i Itàlia. Ha obtingut nombrosos premis internacionals per la seva obra, i des del 2001 és també fotògraf de la National Geographic Society.

En referència a 'Núvol', el jurat assenyala que es tracta d'una "iniciativa de mirada àmplia i oberta sobre el panorama cultural de Catalunya", amb "una oferta de gran qualitat, que s’ha anat consolidant des del 2012, any del seu naixement", i que proposa una "esplèndida diversitat, que aborda tots els àmbits que no acostumen a ser presents als mitjans de comunicació".

Sobre el premi en l'àmbit de la publicitat, el jurat destaca que Wallapop "ha transformat un mercat, desbancant altres operadors globals i convertint la seva plataforma en un mitjà publicitari, generador de dades massives ('big data') complexes, interessants per compartir, segmentar i comercialitzar".

Pel que fa a Corisa Media Grup, és una iniciativa multimèdia fundada el 1989 que engloba Ràdio Ripoll, Televisió del Ripollès, el setmanari 'El Ripollès' i el portal 'Elripollesdigital.cat'. El jurat la posa com a "exemple de comunicació de proximitat de qualitat".

Finalment, el jurat ha decidit atorgar una menció d'honor a Pepi Rafel, per la seva llarga trajectòria en el món de la comunicació local i el seu esforç per preservar el patrimoni audiovisual de RTV El Clot – Sant Martí, mitjançant la digitalització dels seus arxius.

Els Premis Nacionals de Comunicació, atorgats pel Govern, es van crear el 1999 per commemorar els 75 anys de la primera emissió de ràdio a Catalunya. El seu objectiu és "reconèixer les aportacions més rellevants en el camp de la comunicació a Catalunya o en llengua catalana, tant si han estat realitzades per professionals com per qualsevol entitat pública o privada durant l’any anterior".

El jurat el formaven la consellera de Presidència, Elsa Artadi; el secretari de Comunicació del Govern i Mitjans de Comunicació, Antoni Molons; el president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, Roger Loppacher; el secretari de Difusió i Atenció Ciutadana, Miquel Gamisans; la degana del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Neus Bonet; la degana del Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya, Rosa Romà; la directora de Comunicació de la Diputació de Barcelona, Mònica Gallardo; el president de l’Associació Catalana de Ràdio, Robert Serentill; el president de l’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació, Ramon Grau; la degana de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB, Maria José Recoder; el professor del Departament de Comunicació de la UPF Joan Maria Corbella; el director general de Mitjans de Comunicació, Ignasi Genovès; i el CIO de McCann Worldgroup Spain, Enric Jové.

El lliurament dels guardons tindrà lloc el 10 de desembre, al Palau de la Generalitat, en un acte presidit per Quim Torra.