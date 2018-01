Obama serà el primer invitat del nou programa de Letterman

L’expresident dels Estats Units Barack Obama serà el primer convidat del nou programa d’entrevistes de David Letterman, que s’emetrà a la plataforma de continguts digitals Netflix. L’espai, que portarà per títol My next guest needs no introduction, s’estrenarà el 12 de gener i marcarà el retorn de Letterman a la televisió després de la seva retirada el 2015.

A banda d’Obama, participaran en la primera temporada d’aquest xou l’actor i director George Clooney, l’activista Malala Yousafzai, el músic Jay-Z, l’actriu Tina Fey i el presentador radiofònic Howard Stern, segons ha avançat Netflix a Twitter. A partir del 12 de gener, Netflix estrenarà cada mes un nou episodi del programa, que durarà una hora i intercalarà converses de Letterman amb els seus convidats gravades a plató amb d’altres gravades en exteriors.

Al llarg de 33 anys i més de 6.000 programes, Letterman es va erigir en una de les grans figures del late-night, un gènere televisiu molt popular als EUA que combina humor per a adults, entrevistes amb personatges famosos i actuacions musicals en directe. El 20 de maig del 2015 va presentar la seva última edició de The late show.