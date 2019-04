El PP denuncia el 'Preguntes freqüents" a la Junta Electoral de Barcelona per un 'hashtag'

El Partit Popular ha presentat una denúncia a la Junta Electoral Provincial de Barcelona (JEPB) contra el 'Preguntes freqüents' de TV3 per haver utilitzat el 'hashtag' #FAQSprisispilíticsTV3 durant l'emissió de dissabte passat. En cada programa, el 'Preguntes freqüents' habilita un 'hashtag' perquè els espectadors puguin comentar o donar la seva opinió a través de Twitter dels temes que es tracten durant l'emissió. Els populars asseguren que l'etiqueta de dissabte és "una basta utilització de les paraules i el llenguatge" per evitar fer servir "presos polítics", expressió prohibida per la JEPB.

"El canvi de vocals de les paraules «presos polítics» perquè l'expressió sigui «prisis pilítics» és un clar intent grotesc de burlar els acords adoptats per la Junta Electoral Provincial de Barcelona, i també els acords dictats per la Junta Electoral Central", assegura en la seva denúncia el PP. La setmana passada la JEPB va prohibir a TV3 i a Catalunya Ràdio utilitzar les expressions "presos polítics" i "exili", perquè considera que vulneren el principi de neutralitat informativa exigible als mitjans públics en període electoral. En aquest sentit, el PP argumenta que l'etiqueta del dissabte tenia com a objectiu "esquivar donar compliment a les resolucions de l'administració electoral".

En la denuncia que ha presentat, el PP demana a la JEPB que iniciï un procés sancionador contra la CCMA, ja que considera que l'ús del 'hashtag' podria incórrer en un delicte.