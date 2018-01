'El País', condemnat a publicar una rectificació per un article crític sobre TV3

El jutjat de primera instància número 20 de Barcelona ha condemnat 'El País' a publicar una rectificació per un article crític sobre TV3 que va sortir en el rotatiu el 12 de novembre. La televisió pública considera que la peça, titulada Una semana en la burbuja de TV3, perjudicava la seva imatge. Tot i que la cadena va demanar una rectificació, el diari no en va fer cas, motiu pel qual la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals va recórrer a la via judicial. Ara, la jutge ha donat la raó a TV3

L'article publicat pel rotatiu del grup Prisa, signada des de Madrid pel periodista Íñigo Domínguez, era una anàlisi de la programació de TV3 durant una setmana i s'hi destacaven allò que el diari considerava que eren manipulacions del canal. Entre altres coses, l'article assegurava que la televisió pública feia aparèixer en els seus informatius "menors polititzats".

En resposta a la peça, Vicent Sanchis, director de TV3, va fer arribar una carta al màxim responsable d'El País', Antonio Caño, en la qual afirmava que l'article incloïa fets "inexactes". A més, assegurava que la divulgació d'aquestes informacions havien causat un prejudici a l'entitat, motiu pel qual exigia una rectificació.

Ara, el jutjat ha condemnat 'El País' i el seu director a publicar la rectificació en paper i en digital amb el mateix tipus de lletra i la mateixa paginació. La sentència es pot recórrer.