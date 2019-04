El Parlament rebutja una moció de Ciutadans que qualificava TV3 d'"aparell de propaganda separatista"

El ple del Parlament ha rebutjat aquest dijous una moció de Ciutadans que demanava constatar la "falta d'imparcialitat, neutralitat i respecte pel pluralisme" de TV3 i Catalunya Ràdio. El document ha rebut els vots favorables de la formació taronja i del PSC, mentre que JxCat, ERC, els comuns i la CUP s'hi han oposat. Els diputats del PP no han votat perquè havien abandonat l'hemicicle després que el president de la cambra, Roger Torrent, expulsés un dels seus diputats, Santi Rodríguez, després d'haver-lo cridat a l'ordre repetidament.

El primer punt de la moció pretenia constatar que els mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) "han esdevingut a l’escalf del procés separatista un autèntic aparell d’agitació i propaganda separatista". El text també assenyalava que TV3 i Catalunya Ràdio "tendeixen a menysprear el pluralisme polític de Catalunya, coadjuvant a l’intent del Govern del senyor Torra de deshumanitzar els ciutadans i polítics constitucionalistes per les seves idees, com ara amb la selecció només de tertulians constitucionalistes per il·lustrar actituds masclistes". Aquest punt feia referència al documental 'De què es queixen les dones?', que en un moment determinat mostrava tres fragments de tertúlies de TV3 en què tres homes contraris a la independència interrompien les intervencions de tres dones.

Així mateix, la moció considerava que TV3 "menysté la pluralitat lingüística de Catalunya" i criticava l'ús d'expressions com 'presos polítics' o 'exiliats', que han estat prohibides per la Junta Electoral.

La moció també volia reprovar els membres del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) "designats pels partits separatistes", incloent-hi el president de l'organisme, Roger Loppacher, perquè, en opinió de Ciutadans, "fent ús de la seva majoria ometen adoptar o bloquegen intencionadament qualsevol iniciativa que posi remei a la lamentable situació d’intervenció ideològica governamental dels mitjans" de la CCMA. També ha estat rebutjada la petició de compareixença de Loppacher i de la presidenta en funcions de la Corporació, Núria Llorach.

Durant el debat del text, el diputat de Ciutadans David Mejía ha denunciat que TV3 i Catalunya Ràdio "manipulen i distorsionen la realitat, i exclouen els catalans no independentistes". El socialista David Pérez ha alertat que els ciutadans que no són partidaris de la independència han deixat de veure TV3 i d'escoltar Catalunya Ràdio perquè no són prou plurals, i des del PP Esperanza García ha afirmat que aquests mitjans difonen "odi hispanofòbic".

Per la seva banda, la diputada d'En Comú - Podem Marta Ribas ha argumentat que els mitjans públics han de millorar en alguns aspectes, però ha acusat Ciutadans de qüestionar la seva existència i la tasca dels seus professionals. Des de la CUP, Natàlia Sànchez ha lamentat "l'hostilitat constant" de la formació taronja contra la CCMA. En representació d'ERC ha intervingut Raquel Sans, segons la qual Ciutadans pretén que TV3 i Catalunya Ràdio parlin "només del que ells volen", i no del fet que hi hagi presos polítics i exiliats. Finalment, Josep Riera, en nom de JxCat, ha afirmat que hi ha una persecució política contra els professionals i col·laboradors de la CCMA.