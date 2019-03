La Junta Electoral Provincial prohibeix a TV3 les expressions "presos polítics", "exili" i "judici de la repressió"

Tot i haver donat la raó fa sis dies a la CCMA davant una denúncia de Ciutadans, la Junta Electoral Provincial de Barcelona s'ha posicionat aquest dijous a favor del partit taronja i ha prohibit expressament a TV3 i la resta de mitjans públics catalans fer servir expressions com "exili", "presos polítics" o "judici de la repressió", entenent que vulneren la "neutralitat informativa".

Ciutadans, que des del primer dia de precampanya ha anat interposant múltiples denúncies per diversos motius a les juntes electorals (la més polèmica ha acabat amb la retirada del llaç groc de la façana del Govern), havia denunciat davant l'òrgan expressions com aquestes en els mitjans públics, i demanava que es censuressin per respecte "al pluralisme polític i social", la "igualtat, proporcionalitat i la neutralitat informativa" en els mitjans de comunicació públics en període electoral.

En la seva resolució, la Junta Electoral considera que "els mitjans de titularitat pública gestionats per la CCMA s'han d'abstenir de portar a terme pràctiques informatives que s'apartin injustificadament de la legalitat vigent". Així, l'òrgan insta els mitjans de la CCMA a abstenir-se de referir-se al judici de l'1-O com a "judici de la repressió".

No és la primera vegada que l'òrgan es posiciona en contra de determinades expressions als mitjans catalans. El novembre del 2017 ja va prohibir a TV3 referir-se a Carles Puigdemont i els consellers que són a Brussel·les (Toni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell Serret i Lluís Puig) com a "Govern a l'exili", perquè considerava que la denominació vulnerava el principi de neutralitat informativa.

D'altra banda, la Junta Electoral Central ha corregit el dictamen inicial de la provincial i estima que els mitjans públics catalans "van vulnerar els principis de pluralisme polític i neutralitat informativa" amb la cobertura de la manifestació celebrada a Madrid el 16-M. Insta TV3 i Catalunya Ràdio a adoptar mesures compensatòries per als partits que no van secundar aquesta marxa, amb un temps de cobertura total de dues hores a repartir segons representació parlamentària. I demana que s'obri expedient sancionador als responsables dels mitjans públics catalans per aquesta incidència.