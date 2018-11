El Parlament inicia el tràmit per renovar la llei de la CCMA

260x366 Núria Llorach és la presidenta en funcions de la CCMA / CCMA Núria Llorach és la presidenta en funcions de la CCMA / CCMA

La mesa del Parlament va admetre a tràmit dimarts una proposició de llei impulsada per Catalunya en Comú - Podem, i signada per tots els grups, per renovar la llei de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). El text és el mateix que s’havia acordat per unanimitat en una ponència conjunta el juliol del 2017, però que va decaure amb la dissolució del Parlament en aplicació de l’article 155.

El document preveu que els consellers de la CCMA (que seran entre cinc i set) hagin de ser escollits per una majoria de dos terços de la cambra (ara n’hi ha prou amb la majoria absoluta), la qual cosa obligaria a buscar noms de consens. La reactivació d’aquesta reforma legislativa pretén desencallar la renovació del consell de govern de la CCMA, bloquejada des de fa mesos per les desavinences entre JxCat i ERC i per la seva feblesa parlamentària. El consell actual ( sense president i amb una vacant des del juny) té el mandat caducat des del 30 de març.