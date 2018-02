Parlar del serrell de Gabriel per no haver d'admetre les vergonyes democràtiques

260x366

El diari 'Abc' dedica la portada a Anna Gabriel i hi inclou dues fotografies: una amb el seu característic serrell rectilini i l'altra tal com se la va veure a Suïssa dimarts, amb un tallat menys connotat. El rotatiu escriu, en la seva primera pàgina, que "a la metamorfosi ideològica –del "no ens mouran" a fugar-se a la capitalista Ginebra– l'ha seguit l'estètica". Des que vaig llegir a 'La Vanguardia' una peça que deia que Arrimadas "coneix la queratina i les planxes i, per tant, la paciència i el desafiament" jo ja m'ho espero tot, del periodisme capil·lar. Ara, amb Gabriel s'hi han posat les botes. Seguint amb l''Abc', el columnista Luis Ventoso titula el seu article "Anna a la 'pelu'". En canvi, el diari no trobava lloc per recollir les declaracions de Folco Galli, portaveu oficial del ministeri de Justícia de Suïssa dient que, a priori, consideren que a Gabriel se la persegueix per "delictes polítics". ¿Aquesta bufetada amb la mà oberta a la democràcia espanyola és menys notícia que un serrell?

A 'La Razón', Pedro Narváez dedica una columna sencera a "El perruquer d'Anna Gabriel", Ely del Valle diu que s'ha recollit el serrell amb "pinces burgeses" i Pilar Ferrer titula la seva tribuna "La fi del serrell". Tot això en un sol dia. En canvi, que Suïssa ha abocat un gerro d'aigua freda sobre les pretensions d'extradir-la només apareix, i indirectament, en en una frase perduda de l'editorial. Esclar, els titulars estaven tots reservats per als cabells de la cupaire.

Dies enrere, Alfonso Ussía deia que "pateix almenys dues formes d'hidrofòbia: el seu cos rebutja l'aigua i sempre té mal de ràbia". Alfonso Rojo, director de 'Periodista Digital', de tant en tant s'hi refereix com a "la 'guarra' Gabriel". No parlem d'excrescències periodístiques, sinó de professionals amb tribunes de luxe. Són el sistema. I cobren per deshumanitzar.