Polititzar el Mobile, només a l'abast de Felip VI

260x366 Portada de l''Abc' del 25 de febrer del 2019 Portada de l''Abc' del 25 de febrer del 2019

És una remor d'aquelles que, com la campana extractora, acabes integrant fins que algú l'apaga i dius: quin descans. Em refereixo al rum-rum dels diaris de Madrid per aplanar el camí de la ultradreta cap al govern d'Espanya. La primera mesura, evidentment, és evitar 'ultra' i 'extrema'. Ho vèiem aquest mateix diumenge a 'El Mundo' i el seu titular: “La frenada de Ciutadans posa en risc la majoria de centredreta”. Convé recordar que aquesta majoria de què parlen només existeix en la seva molt demoscòpica imaginació. Però... ¿centredreta? Rivera i Casado tenen un discurs autoritarista gens centrista –ni centrat, francament– i la seva competició per veure qui marca més paquet intolerant els ha escorat cap a l'extrem.

Aquest dilluns és l''Abc' qui tira d'enquesta: “Sánchez necessita els independentistes per continuar a La Moncloa”. El diari trenca la seva política de portada amb tema únic per combinar el sondeig amb la fotografia del començament del Mobile World Congress. Quin aspecte tecnològic en deuen haver destacat? Quin canvi social prediuen gràcies a (o per culpa de) les pantalletes? “Una altra lliçó reial a Barcelona” és el titular, que se centra en les paraules de Felip VI dient que Espanya és una democràcia plena. Un mantra que últimament sent molta necessitat de repetir: 'Wonder why'. També 'La Vanguardia' obre portada amb les paraules del monarca. Evidentment, qualsevol declaració política d'un sobiranista al MWC serà censurada com una intolerable manera de polititzar un congrés tecnològic i es dirà que el posa en perill.

ÀLBUM DE TITULARS

“Vivimos una época tan blandita que se están amariconando hasta los gays”. Titular a cos de gegant de l'entrevista que 'El Mundo' li fa a José María Cano.