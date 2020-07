'Polònia' i 'Com si fos ahir' tornaran al novembre

Després de setmanes de dubtes sobre la seva continuïtat, TV3 ha confirmat aquest dimarts que el Polònia i el serial Com si fos ahir es tornaran a emetre a partir de la primera setmana de novembre. D'aquesta manera, tal com s'havia compromès a fer la setmana passada, la televisió pública manté a la graella de la tardor dues de les seves produccions més potents, tot i que n'endarrereix la data de tornada –que habitualment seria al setembre– gairebé dos mesos.

En un comunicat, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) argumenta que arran de la crisi publicitària generada pel covid-19, que va comportar una caiguda "dràstica" dels ingressos, s'han hagut de revisar les partides de despeses de producció audiovisual amb la previsió de comptar amb 15 milions d'euros menys dels que s'havien pressupostat. En aquesta revisió, diu la cadena, "van quedar afectades nombroses produccions i projectes d’inversió", entre els quals hi havia tant l'espai d'humor com la telenovel·la de sobretaula. Finalment s'ha decidit que els dos programes reapareguin al novembre però TV3 deixa la porta oberta a avançar-ne la tornada si millora la previsió d'ingressos de la Corporació.

La cancel·lació de les dues produccions era una possibilitat que planava des de feies dies, sobretot des que TV3 va reconèixer que sense recursos extraordinaris del Govern la televisió no les podria pagar. Malgrat l'alarma inicial, Vicent Sanchis, director de TV3, va precisar a Els matins que la continuïtat no estava en joc sinó que el debat se centrava només en quan podrien tornar: si seria al setembre, com estava previst, o més tard, com finalment passarà. "A l'abril vam haver de fer un nou pla de contenció amb 15 milions menys, i 5 d'aquests 15 milions afecten els continguts. Hem agafat els programes que havíem de tornar a contractar a partir del mes de setembre i hem hagut o bé d'ajornar-los o bé de prescindir-ne", va explicar. Segons ell, el Com si fos ahir i el Polònia són els programes "que tenen el màxim pressupost" i, per tant, "l'única manera d'eixugar aquests cinc milions era afectar-los".

Iniciatives reivindicatives

La por de possibles cancel·lacions va comportar el sorgiment de diferents iniciatives per reclamar a TV3 que mantingués les dues produccions. De fet, els actors de Com si fos ahir van engegar una campanya, amb el hashtag #Salvemlaficció, en què protestaven pels reiterats ajornaments de la represa del rodatge i per la vaguetat de les respostes de la direcció de TV3. A més, argumentaven que si finalment la sèrie es cancel·lava causaria la pèrdua de valors associats a aquesta ficció com ara "la normalització lingüística, la consolidació d'una indústria audiovisual catalana i l'acompanyament de les tardes de la gent de manera molt transversal i completament intergeneracional".

També es van unir per reclamar la continuïtat de Polònia un grup d'espectadors que han creat el perfil de Twitter @SalvemPolonia. A través d'aquest compte, s'han publicat missatges per pressionar TV3 i mantenir l'espai de sàtira política a la graella de la televisió pública.