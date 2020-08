Preguntar per la monarquia però no sobre la república

No hi ha dubte que la fugida de Joan Carles I als Emirats Àrabs Units en plena investigació sobre els seus fons ocults en paradisos fiscals ha portat la monarquia espanyola al seu moment més baix i, com a conseqüència, ha reobert el debat sobre la forma d'estat. Per tant, és lògic pensar que si algú es planteja pagar una enquesta sobre el tema preguntarà, entre altres coses, quin suport té la república en el moment actual. Lamentablement, l'enquesta d' El País no ho pregunta, ni tan sols cita la paraula república ni la possibilitat d'un referèndum. Ofereix, això sí, respostes interessants. La primera és que una majoria d'espanyols consideren que Joan Carles I és un mentider, ja que no es creuen el contingut de la carta que va enviar al seu fill on deia que prenia la decisió per "contribuir a facilitar" el regnat. Al contrari, un 54,7% consideren que el rei emèrit "s'està protegint davant de possibles causes judicials futures". I per això una majoria rebutgen la seva fugida.

Però ¿hi ha manera de saber quin és el suport real a la monarquia en les circumstàncies actuals? El País pregunta: "Quant li agradaria que es mantingués la institució?" I dona tres respostes possibles: molts anys, bastants anys o pocs anys. Els que trien la primera resposta, als quals podem considerar monàrquics convençuts, són el 25,9%. Els que trien la segona, monàrquics accidentals, són un 20,4%, i entre els dos grups sumen un 46,3%. Els que volen que la institució duri poc, i que per tant serien republicans, són el 41,7%, i un 12% són del grup "No ho sap / No contesta". La cosa, doncs, està bastant igualada. I per partits és molt clar: una àmplia majoria de votants d'UP i una majoria ajustada dels del PSOE els podem considerar republicans. En l'àmbit de la dreta els més monàrquics són els del PP, seguits dels de Cs i en tercer lloc hi ha els de Vox. La conclusió és clara: la base electoral que dona suport al govern actual és republicana.