Ramon Gener proposa un viatge per les emocions a través de l’art

Després de demostrar, des del 33, que es pot parlar d’òpera des de la plaça Catalunya envoltat de passavolants o des de la sala Bagdad durant un espectacle eròtic (i, sobretot, que se’n pot parlar vestit amb texans), Ramon Gener eixampla ara els seus horitzons i es disposa a parlar d’art en totes les seves formes. Ho farà mantenint l’estil trencador i el to apassionat, però des d’un altaveu més potent: el prime time de TV3. El seu nou programa, This is art, s’estrenarà dimecres vinent, a les 22.35 hores, al primer canal de la televisió pública, que d’aquesta manera compleix la promesa de reservar un espai privilegiat a la cultura.

This is art parlarà de pintura, de música, d’escultura, d’arquitectura i de literatura, però no ho farà de manera canònica, presentant grans obres d’art universals i analitzant-ne el contingut, la tècnica o el missatge que volia transmetre l’autor. Aquí, el punt de partida serà la relació que s’estableix entre una creació artística i l’observador que en gaudeix i, per tant, s’emociona. “A partir de les emocions fem un viatge a través de l’art”, explicava ahir Gener, durant la presentació del format. El fil conductor de cada capítol, doncs, serà un sentiment o un estat d’ànim concret (l’èxtasi, la curiositat, la inspiració o la rebel·lia, per exemple), i a partir d’aquí Gener proposarà un recorregut per diferents obres i artistes, de qualsevol època i disciplina, que per un motiu o un altre hi tinguin una relació.

Aquest viatge conceptual a través de l’art serà també un viatge físic a la recerca d’aquestes obres i dels espais on es van crear o que les van inspirar. Durant aquestes rutes, que passaran per Roma, París, Atenes, Barcelona, Madrid o Montserrat, entre altres llocs, el presentador tindrà ocasió de parlar amb artistes, historiadors de l’art i experts en diversos àmbits amb una relació col·lateral amb el tema del capítol, i també demanarà la col·laboració de la gent del carrer. L’Orquestra Simfònica del Vallès també hi participarà, interpretant les obres musicals que apareguin a l’espai.

Des del punt de vista narratiu, el programa seguirà en cada entrega una línia argumental diferent. Això portarà el presentador a convertir-se en el Walter White de Breaking bad, el Petit Príncep o un creador a la recerca d’inspiració. This is art també ha cuidat molt l’aspecte estètic i ha vinculat cada tema a un color, que de manera més o menys explícita va apareixent en les diferents seqüències. “Cada programa té un color, perquè cada emoció té el seu color”, explica Gener.

El presentador (que també dirigeix el format) assegura que This is art “és un programa per veure’l en família” i que pot resultar interessant per a qualsevol. Segons ell, la intenció és que “un expert en art pugui trobar-hi alguna cosa per distreure’s o que no sabia”, però que alhora “el que no en sap res també hi pugui descobrir coses”. “Intentem transmetre que cadascú de nosaltres és una obra d’art”, diu Gener, i s’explica: “Un quadre comença a existir en el moment que el mirem. L’autor no el va fer pensant en tots nosaltres, sinó en cadascun de nosaltres, i per tant a cadascú li dirà una cosa diferent. Observar una obra d’art és un moment personal i intransferible”, afegeix.

Rodat en tres idiomes

A This is art Ramon Gener torna a treballar amb Brutal Media, la mateixa productora que s’havia fet càrrec dels seus dos projectes televisius anteriors: Òpera en texans (emès al 33 entre el 2011 i el 2013) i This is opera (un format molt similar, que es va poder veure a La 2 l’any 2015). Aquest segon programa es va plantejar, des del primer moment, amb vocació internacional, per la qual cosa els capítols es van rodar tant en castellà com en anglès. L’experiència va ser un èxit (This is opera ja s’ha pogut veure en una quinzena de països), i ara s’ha volgut repetir amb This is art, que s’ha rodat en tres versions (català, castellà i anglès), sempre amb la veu de Gener. Segons Raimon Masllorens, director de Brutal Media i productor del programa, les bones sensacions que va deixar el format anterior han fet que quatre canals estrangers ja hagin mostrat interès per la nova proposta. Qui segur que l’emetrà és Movistar+, que ha col·laborat econòmicament en la producció i l’estrenarà a través de #0 l’endemà del debut a TV3.

This is art, que s’ha rodat amb tecnologia 4K, d’ultraalta definició, constarà de 24 capítols de 50 minuts. De moment només s’emetran els sis primers, i la previsió és que TV3 en tingui disponibles sis més a partir del febrer i els dotze restants a finals del 2018.

Unir la cultura i l’entreteniment

Ara fa un any TV3 va unificar el departament de cultura i el d’entreteniment i va nomenar Cristian Trepat cap d’aquesta nova àrea. Segons va explicar ahir Trepat, l’objectiu de la fusió era aconseguir fer arribar la cultura a un públic més ampli, i per això calia “repensar el to i el format dels programes culturals”. En un context de restricció pressupostària, la solució que es va trobar va ser renunciar a determinats continguts del 33 (com ara el Tria33 ) a canvi de guanyar espais per a la cultura a TV3. “No tot és audiència, però la nostra feina no té sentit si la gent no ens mira”, va remarcar Trepat. En aquest canvi d’estratègia és on s’emmarquen el recent debut de Quan arribin els marcians, els dijous en segon prime time, i la imminent estrena de This is art, que ocuparà la franja de màxima audiència dels dimecres. Segons Trepat, tot i el seu pressupost “molt ambiciós”, aquest format “encaixa” en la voluntat d’“hibridació” entre cultura i entreteniment.